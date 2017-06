„Das schaffen wir???" „ Hoffentlich schafft das nicht uns!

Das sehe ich genauso werter Brombeer. Angela Merkel wusste sehr wohl was sie da gemacht hat. Nach so viel Jahren in der Politik als Bundeskanzlerin, hätte sie wissen müssen was es für Konsequenzen hat, wenn man einfach mal eben, hunderttausende unkontrolliert und unregistriert ins Land reinlässt. Ihren Amtseid, das deutsche Volk vor Unheil zu beschützen, hat sie damals definitiv vergessen. Die Ergebnisse dieser katastrophalen Fehlentscheidung, erleben wir seit dem fast täglich, und der Riss durch unsere Gesellschaft wird immer größer.

Der Konsequenzen des Handelns nicht im klaren sein?

Die Bundeskanzlerin, Verantwortungsträgerin für die Richtlinien der Politik?

Was wäre die Konsequenz gewesen, nach dem man den Fehler selbst bemerkte?

Wie wäre es mal mit Geradlinigkeit?



Ich bin überzeugt, Merkel hat in der Öffnung der Grenzen vor Scharen der "Flüchtlinge" bewusst und motiviert gehandelt.

Wieso hat man denn behauptet, die Grenzen könnten nicht geschützt werden? Die "Mittellosen" Ungarn, Kroaten und Slowenen konnten es, die Bundesrepublik, die Truppen in Asien und Afrika hat nicht? Weil die Armee keine Polizeibefugnisse hatte? (Letzte Woche wurde das Grundgesetz in 13? Artikeln abgeändert!)



Nein, Merkel wusste ganz klar was sie tat. Und auch in der "Aufstockung" der Kapazitäten des BAMF mit unqualifiziertem Personal war sie auch nicht ahnungslos.

So wie jetzt auch nicht, bei der Zerstörung des Vertrauens mit der USA...