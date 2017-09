„Das schaffen wir???" „ Hoffentlich schafft das nicht uns!

Die Leistungen für Asylbewerber in Deutschland seien "ziemlich hoch" und müssten europaweit angeglichen werden. Das fordert Innenminister de Maizière in einem Zeitungsinterview. Der CDU-Politiker will zudem einheitliche Asylverfahren in der EU.



Quelle: http://www.tagesschau.de/inland/asylbewerber-leistungen-103.html



Die sogenannte Sogwirkung, auf Neudeutsch „Pulleffekt“, ist – rechtzeitig vor der Bundestagswahl - nach Jahren weitgehend einseitiger Zuwanderung von der Bundesregierung erkannt worden. Gott, Frau Merkel und Herrn de Maizière sei Dank. Nun wird sicher alles viel besser.