„Das schaffen wir???" „ Hoffentlich schafft das nicht uns!

Unter seinem Ex- Pseudonym war unser "Italiener" noch Arbeitgeber. Da wundert es nicht, dass er den Zuzug von Millionen billiger Arbeitskräfte begrüßt. Genau dies finde ich - und bestimmt viele andere auch - als Eberei. Die Arbeitgeber picken sich den Teil heraus, der ihnen passt; die anderen sollen dann auf Staatskosten - also von der Prostime - leben und wüten wie sie wollen. Dies ist m.E. die eigentliche Perversität all derjenigen, die diese Massenströmungen gutheißen.