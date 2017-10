„Das schaffen wir???" „ Hoffentlich schafft das nicht uns!

1. Die geistige und kulturelle Entwicklung - damit meine ich Weltbild - der meisten Moslems gleicht derjenigen, die in Europa vor einigen Jahrhunderten herrschte. Damals gab`s ja auch im Abendland kaum Atheisten.



2. Ein Austritt aus dem Islam kommt in vielen Ländern einem Todesurteil gleich.

Über dieses Problem gibt es einen sehr aufschlussreichen und interessanten Artikel vom Deutsch-Ägypter Hamed Abdel-Samad:

https://www.welt.de/politik/ausland/article117800364/Was-ist-das-fuer-ein-Glaube-Was-fuer-ein-Gott.html





@_Gustavo

Die "aufgeklärte" und auch gebildete Generation braucht die Kirche und den Glauben immer weniger.

Ja, Kirchen (Synagogen, Moscheen…) braucht sie eher nicht mehr, aber Glaube als inneres Bedürfnis schon.

Die traditionellen, organisierten, monotheistischen Religionen sind alle eher gefährlich.

Ein inner-psychisches, „religiös-spirituelles“ Bedürfnis aber gibt es in jedem Menschen, bewusst oder unbewusst.

Es kommt darauf an, wie es gelebt und befriedigt wird: dümmlich-egoistisch in lauten Gruppen, oder eher still und nachdenklich (kontemplativ, introspektiv, empathisch) sich selbst und Anderen gegenüber.

Den Islamisten/Dschihadisten eine christliche Variante entgegenzusetzen gehört eher zu den dümmlichen Reaktionen.

Esprit/Geist im Sinne von „Witz“ (Ironie/Humor) wäre das human-demütig „Göttlichste“, was ich mir vorstellen kann.



