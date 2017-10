„Das schaffen wir???" „ Hoffentlich schafft das nicht uns!

und das waren die linksgrünen bis jetzt nicht gewohnt, das ist nun neu für sie. nun müssen sie auch lernen dass es, außer ihrer, auch andere meinungen gibt.



Ich glaube schon, dass "unsere" Utopisten im Bilde waren bezüglich anderer Meinungen, doch wollten sie es nicht wahrhaben und gingen deshalb mit den oben beschriebenen Methoden gegen diese vor. Durch die Flüchtlingspolitik von A. Merkel kamen diese Meinungen immer stärker zum Ausdruck, sodass plötzlich der linke Mob nicht mehr genau wusste, wie damit umzugehen ist. In diesem Dilemma - (aus ihrer Sicht proşti, dar mulţi - sind sie bis heute, denn auch ihnen müsste langsam ein Lichtlein aufgehen, welches besagt, dass ihre Klassiker - "Nazis", "arztreif", "umschriebene Dummheit" - irgendwie nicht mehr greifen. Deshalb bin ich gespannt, was sie sich in dieser Hinsicht neu einfallen lassen. Also ihr "Gutmenschen": ab zur reciclare!