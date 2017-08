Die Flüchtlingsproblematik

Diese zahllosen sogenannten wissenschaftlichen Experten und die vielen Psychologen, die hier seit jahrzehnten für jeden der zahllosen jungen moslemischen Verbrecher in unserem Land, immer eine Entschuldigung parat haben, sind eine riesen Katastrophe für unser Land.



Diese " Experten" behaupten dann immer: Die sind nicht genug gestreichelt worden in ihrer Kindheit, und tausend andere Entschuldigungen.



Meiner Meinung nach, hat da eher die strenge Führung gefehlt um diese Verbrecher rechtzeitig in der Spur zu halten.



Die dürfen ungeniert erst mal unzählige Verbrechen begehen, die ganze Aktenordner füllen, bis die Justiz überhaupt Kenntniss von ihnen nimmt.



Hier liegt der Fehler im System.



Die müssen sofort bestraft werden, und die sogenannten" Gutachter", die sich so für sie einsetzen, sollten auch gleich mit bestraft werden. Dann werden die sich ihre Gutachten sehr genau überlegen vorher.



Aber hier verdient seit jahrzehnten eine ganze Armee von Psychologen und Gutachtern und Anwälten viel Geld an dieser Klientel. Die haben kein Interesse das sich die Zustände ändern.



Dank Merkels desolater Flüchtlingspolitik, haben diese sogenannten Experten jetzt ihre Auftragsbücher für die nächsten jahrzehnte voll.



Das Wohl unseres Landes ist denen egal. Wenn das Fass überläuft werden die alle das Land mitsamt ihrem Vermögen verlassen.