Hinweis an die Forenteilnehmer

Friedrich K Erstellt am 25.09.2014, 13:19 Uhr

PS Ich habe mir mal vorgenommen, für jeden noch in Siebenbürgen lebenden Sachsen einen Beitrag auf diesem Forum zu schreiben. Ich denke, ich habe noch ein wenig zu tun. Mal sehen! Ich bin wohl so etwa bei zwei Drittel angekommen. Dies für Jene, die meinen, dass ich hier zu viele Beiträge schreibe.

Ein edles Vorhaben würde ich das nennen – endlich einer der unseren stummen Landsleuten eine Stimme verleiht. Sie sind bestimmt überzeugt dass jeder, aber wirklich jeder, der Betroffenen von diesem Gedanken begeistert ist. Ausgehend von der Tatsache dass Sie sich momentan anscheinend auf einer Art exemplarischem „political corectness –Trip“ befinden kann man davon ausgehen dass Sie, „politisch ganz korrekt“, das Einverständnis der zu Beglückenden eingeholt haben.



- Darf man erfahren welcher Beitrag welchem Sachsen zugedacht ist?

- Wie behalten Sie den Überblick?

- Haben Sie etwas gegen in Siebenbürgen lebende Sächsinnen?

- Ist diese „Aktion“ Teil ihres Brückenbauprojekts?



P.S. Herr lucky_12345, sollten Sie der Meinung sein dass dieser Beitrag am Thema des Threads vorbeigeht - walten Sie ihres Amtes - bitte melden - bitte löschen lassen. Im Voraus, vielen Dank für Ihre Bemühungen (gilt auch für die restlichen beteiligten S(Z)aubermänner).





seberg Erstellt am 26.09.2014, 08:43 Uhr und am 26.09.2014, 08:46 Uhr geändert.

Ich wünsche mir, dass hier auch der Standpunkt von in Siebenbürgen Lebenden (Sachsen und nicht nur) vertreten ist.



Gut, also inzwischen nicht nur für alle Sachsen in Siebenbürgen je ein Beitrag, sondern auch für die Nichtsachsen in Siebenbürgen.



Das kann ja heiter werden: Auf wie viel zig- oder hunderttausend Beiträge ist damit die noch zu leistende "Trauerarbeit" des Herrn Lucky in diesem Forum angestiegen? 50.000?...100.000?...500.000...?



Und wohlgemerkt: FÜR die dort Lebenden heißt GEGEN die wenigen aktiven User in diesem Forum! Die Mehrheit seiner Beiträge der letzten 2 – 3 Jahre bezeugen es. Man lese nach!

Gegen dieses Forum also insgesamt, oder täusche ich mich etwa wieder?



Brückenbauarbeit, was sonst!? Miteinander – Füreinander!

Das obligatorische bei fast allen seinen Beiträgen (siehe auch oben wieder) bezeugt es ja...





P.S. Herr lucky_12345, sollten Sie der Meinung sein dass dieser Beitrag am Thema des Threads vorbeigeht - walten Sie ihres Amtes - bitte melden - bitte löschen lassen. Im Voraus, vielen Dank für Ihre Bemühungen (gilt auch für die restlichen beteiligten S(Z)aubermänner).



Ortwin Bonfert Erstellt am 26.09.2014, 10:58 Uhr

Obige massive Kritik ist sicherlich nicht zu übersehen.



Wenn der Stein des Anstoßes weggeräumt ist, wäre es meiner Meinung gut, wenn sich die Forenteilnehmer wieder den angenehmeren / interessanteren Themen widmen.





Administrator Erstellt am 26.09.2014, 22:17 Uhr und am 26.09.2014, 22:48 Uhr vom Moderator geändert.



Es wurden hier einige beleidigende Beiträge entfernt. Einem Benutzer wurden nach Verwarnung die Schreibrechte entzogen.



Danke für die hier geäusserte konstruktive Kritik an der Forenadministration, betreffend der angewandten "buldozer"-Methode.

Wir erinnern an dieser Stelle, an den

(...) Der Verband hat zur Zeit weder die finanziellen, noch die personellen Ressourcen, ein moderiertes Forum anzubieten.

Auch ist es nicht Aufgabe der Administratoren, stets gutachterlich zu entscheiden, ob eine heikle Formulierung gerade noch tragbar oder schon eine strafbare Beleidigung, Verleumdung oder üble Nachrede darstellt. (...)



Bitte helft weiterhin mit, die Diskussionsforen friedvoll-aufbauend zu gestalten.



Mit freundlichen Grüßen,

Forenadministration



_grumpes Erstellt am 29.09.2014, 20:57 Uhr

Manchmal muß man das Schiff versenken, um die Ratten loszuwerden



gerri Erstellt am 29.09.2014, 21:41 Uhr

@ Nur, die Ratten können schwimmen,das gleiche wurde auch im"Rattenfänger von Hammeln" erzählt.....



Shimon Erstellt am 30.09.2014, 08:41 Uhr und am 30.09.2014, 08:42 Uhr geändert.

die Ratten können schwimmen

Vor allem die Hydromys...

Schwimmratten Vor allem die Hydromys...



Ortwin Bonfert Erstellt am 30.09.2014, 09:16 Uhr und am 30.09.2014, 09:17 Uhr geändert.

Manchmal muß man das Schiff versenken, um die Ratten loszuwerden

Ist das Deine Endlösung? So etwas hat noch nie der Sache gedient, nur den Interessen Einzelner..



getkiss Erstellt am 30.09.2014, 12:33 Uhr

Bitte helft weiterhin mit, die Diskussionsforen friedvoll-aufbauend zu gestalten.



Nach dem von Seite der Leitung festgestellt wurde, dass die "Atmosphäre" in diesem Forum nicht die Diskussion fördert und deswegen die Teilnahme nicht zahlreich ist, wurden drastische "Maßnahmen" angekündet und durch geführt.



Was hat es gebracht?

Bis jetzt kaum etwas. Kontroverse Diskussionen à la Einer gegen Alle sind durch den Ausschluss verstummt. Die Teilnahme im Forum ist aber weiter gesunken. Das erscheint jedenfalls optisch so, 3-4 Beiträge pro Tag.

Vielleicht könnte die Leitung des Verbands eine Münchhausen-Maßnahme zusätzlich treffen:

Sich selbst an den Haaren packen und aus der Lethargie raus ziehen? Zum Beispiel die Lage, auch mit den HOG-s, besprechen und Aktivierungsmaßnahmen nicht nur beschließen, sondern auch durchführen.



Ich bitte um Entschuldigung wegen dieser "Einmischung". Falls unerwünscht, bitte löschen....

Vielleicht haben die inoffiziellen Verbandsvertreter wie @Schreiber, @Bäffelkeah u.a. ja bessere Ideen...und man hört Sie auch mal mit was konstruktivem...(ohne Kritik )



Ortwin Bonfert Erstellt am 30.09.2014, 22:16 Uhr

Kontroverse Diskussionen à la Einer gegen Alle sind durch den Ausschluss verstummt.

Was hast Du...? Wie heute in "Deutschland aktuell" leicht erkennbar, hat Lucky einen würdigen Nachfolger...



getkiss Erstellt am 01.10.2014, 08:40 Uhr

Deine Meinung, @Ortwin.

Die ändert nichts an der erwähnten Dürftigkeit der Anzahl, trotz der aufgeregten Diskussion.

Vor Allem das habe ich gemeint...



meinti Erstellt am 07.11.2014, 18:18 Uhr

getkiss ist nicht ernstzunehmen...so ein Typ, hauptsache Anonym irgend ein Schmarrn reinschreiben..uns sich aufregen, etc etc..





gehage Erstellt am 07.11.2014, 23:05 Uhr

...so ein Typ, hauptsache Anonym irgend ein Schmarrn reinschreiben...



richtig! genau wie du, meinti, gell? also, wieso regst du dich auf? immer zuerst an die eigene nase fassen...



nichts für ungut...



getkiss Erstellt am 08.11.2014, 11:27 Uhr und am 08.11.2014, 11:31 Uhr geändert.

)



hauptsache Anonym irgend ein Schmarrn reinschreiben



Guck mal in Dein Profil.

Angaben: 0



Die Definition von "Schmarrn" lautet außer dem:



@meinti, Du hast mich mit Deinem Argument totgeschlagen (eigentlicher Grund: Atemnot wegen Lachen)



_grumpes Erstellt am 14.02.2015, 15:26 Uhr und am 14.02.2015, 15:29 Uhr geändert.