Hinweis an die Forenteilnehmer

In jedem Kapitel dieses Forums verbreitet der "Alte" seine rechtsextreme Links. Offensichtlich merken er und seine Genossen, dass die Allgemeinheit wenig Notiz nimmt und versuchen so das Feld zu vergrößern.Um das Erscheinungsbild der Zeitung einheitlicher zu gestalten schlage ich vor, einen Thread mit dem Namen

"Stimme der Rechtsextremen"

zu schaffen und per Definitionem alle solche Links dahin zu transferieren...

Dann wären die Gaulands, Wilders und wie sie Alle heißen unter sich...und der Geruch auch.



Noch besser wäre natürlich solche Beiträge entsprechend den Forumsregeln verschwinden zu lassen.