Hinweis an die Forenteilnehmer

Dem schließe ich mich an.



Inzwischen ist Pfingsten angebrochen.

Die Verbandsleitung, beseelt von Bedeutung von Pfingsten, hat beschlossen, an statt durch mehrfache, verschiedene Kommentatoren, die "Prämiumkommentatoren" einzuführen.

Die Resultate sind beträchtlich und vergleichbar mit der Anzahl von Wolfsrudeln in Bayern.

Es haben sich in dieser ersten Woche 3 gemeldet:

Der Peter, der Otto und der Wolff



Die Anzahl der Evangelisten hat sich gemindert.

Früher sagte man

- Die 4 Evangelisten waren 3: Lucas und Matthäus.



