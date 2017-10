Hinweis an die Forenteilnehmer

Lieber grumpilitsch,



gestern Abend waren zufällig zwei meiner rumänischen Freunde zu Besuch. Als ich ihnen deine Äußerungen über ihresgleichen übersetzt habe, schlug der Eine dem Anderen auf die Schulter, erhob sein Glas und meinte ironisch: "N-am ştiut, că suntem cel mai paşnic şi cel mai politicos popor din lume! Spune-i sasului tău, că dacă repetă asemenea afirmaţii, poate înecepem să mai şi credem afirmaţile sale." (Wir haben nicht gewusst, dass wir das friedlichste und höflichste Volk der Welt sind. Sag` deinem Sachsen, dass im Falle der Wiederholung seinerseits solcher Äußerungen wir vielleicht sogar anfangen seinen Äußerungen Glauben zu schenken.)



In deinem Fall muss man sich echt fragen, lieber Gustl, in welcher Welt du eigentlich lebst????????????????? Anscheinend hörst du auch tagsüber bei verdunkeltem Fenster deine romantische Musik und träumst von einem Planeten, auf dem alle friedlich miteinander umgehen. Irgendwie müsste man dich beneiden...



Was @gehage da schreibt, ist bestimmt den meisten von uns auch passiert. Dabei denke ich nur an das "Kompliment" Hitlerist, mit dem wir von unseren rumänischen Mitbürgern des Öfteren öffentlich "versehen" wurden oder an den Aufruf "Märeţi înapoi în Flåndra våstră, că aici nu-i loc pentru voi!" So ist das nun mal, wenn Menschen unterschiedlicher Nationalität manchmal miteinander umgehen, aber nur die Deutschen werden dann gleich als Nazis abgestempelt! Träum` weiter grumpes. Vielleicht wird ja aus dir mal im nächsten Leben ein stattlicher Baum...