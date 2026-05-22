



22. Mai 2026

Heimattagsshirt 2026

Glücklicherweise müssen wir uns seit ein paar Jahren nicht mehr die Frage stellen: „Was tu ich mir zum Heimattag an?“. Die Antwort ist nämlich: Das Heimattagsshirt der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).

Rückseite des Heimattagsshirts Foto: SJD Da es schon etwas Besonderes ist, dass wir Mitausrichter des diesjährigen Heimattags sind, wollen wir auch beim Shirt etwas Neues wagen. Während alles teurer wird, halten wir den Preis für SJD-Mitglieder bei Vorbestellung bei zehn Euro, für Nicht-Mitglieder 15 Euro. Vorbestellen lohnt sich (war bis zum 3. Mai möglich), denn vor Ort gibt es nur Restbestände.



Endlich ist es soweit! Mit ein wenig Verspätung präsentieren wir euch das Design für unser diesjähriges Shirt. Wie versprochen, halten wir euch bei dem strahlenden Sonnenschein am Heimattag mit einem strahlenden Weiß cool. Das diesjährige Design hat ein besonderes Highlight: Auf der Vorderseite findet ihr das Abzeichen dezent und modern als kleinen Print auf der linken Brust. Auf der Rückseite sind natürlich, wie gewohnt, alle Bands und Blaskapellen verewigt, die den Heimattag zum Beben bringen. Da es schon etwas Besonderes ist, dass wir Mitausrichter des diesjährigen Heimattags sind, wollen wir auch beim Shirt etwas Neues wagen. Während alles teurer wird, halten wir den Preis für SJD-Mitglieder bei Vorbestellung bei zehn Euro, für Nicht-Mitglieder 15 Euro. Vorbestellen lohnt sich (war bis zum 3. Mai möglich), denn vor Ort gibt es nur Restbestände.Endlich ist es soweit! Mit ein wenig Verspätung präsentieren wir euch das Design für unser diesjähriges Shirt. Wie versprochen, halten wir euch bei dem strahlenden Sonnenschein am Heimattag mit einem strahlenden Weiß cool. Das diesjährige Design hat ein besonderes Highlight: Auf der Vorderseite findet ihr das Abzeichen dezent und modern als kleinen Print auf der linken Brust. Auf der Rückseite sind natürlich, wie gewohnt, alle Bands und Blaskapellen verewigt, die den Heimattag zum Beben bringen.

Schlagwörter: Heimattag 2026, SJD

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