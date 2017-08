Eine gelungene Open-Air-Probe der Siebenbürger Blaskapelle Herten fand im Garten des Siebenbürger Hauses statt. Bei strahlendem Sonnenschein kamen zahlreiche Freunde der Blasmusik.

Open-Air-Probe der Siebenbürger Blaskapelle Herten. Foto: Sylvia Kuhn

Begrüßt wurden sie mit einem Glas Sekt – Anlass war die Grundsteinlegung des Siebenbürger Hauses vor 55 Jahren. Die ersten Proben fanden seinerzeit in Kellern der Musiker in der Siedlung statt, daher war der Bau des Siebenbürger Hauses für uns ein wichtiges Ereignis. Eine kleine Ausstellung erinnerte an die Anfangszeit und die damaligen Aktivitäten.Unterstützt wurde die Open-Air-Probe von zahlreichen Helfern und Helferinnen: Angeboten wurden Siebenbürger Bratwurst und Baumstriezel. Auch unsere Siebenbürger Volkstanzgruppe beteiligte sich mit verschiedenen Programmpunkten: Bei Mitmachtänzen und Mitsingliedern ließen sich unsere Gäste nicht lange bitten mitzuwirken. Besonders freuten wir uns über den Besuch von Bürgermeister Fred Toplak und Altbürgermeister Willi Wessel. Ein gelungener Tag mit vielen Besuchern!

KR