Umgang mit Konflikten – Einladung zum Workshop für junge Menschen in Nürnberg

Für den Erhalt der siebenbürgisch-sächsischen Kultur in Deutschland brauchen wir junge Menschen, die sich in unseren Strukturen einbringen und einmischen wollen. Zum Ehrenamt gehören aber auch Konflikte und manchmal bedarf es guter Nerven, um die durchzustehen. Wir wollen der jungen Generation den Rücken stärken und planen deshalb ein Seminar mit dem Thema „Umgang mit Konflikten – ein Empowerment-Workshop für junge Menschen in Ehrenamtsstrukturen“. Es findet von 6. bis 8. Oktober in Nürnberg statt und die Zielgruppe des Seminars sind ausdrücklich junge Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.

Ein bewährter Tagungsort für Ehrenamtliche: das Haus der Heimat in Nürnberg. Foto: Doris Hutter

Ziel der Fortbildung ist es, die eigenen Kompetenzen im Umgang mit Konflikten zu stärken und somit junge Menschen in die Lage zu versetzen („zu empowern“), sich weiterhin ehrenamtlich zu betätigen. Dazu schauen wir uns zunächst die Dynamiken an, die hinter Konflikten liegen und reflektieren eigene Prägungen und Verhaltensmuster. Wir überprüfen für welche Anteile wir Verantwortung übernehmen können und wo die Grenzen unserer Einflussnahme liegen. Welche Möglichkeiten wir haben, um mit schwierigen Gesprächen umzugehen, was Situationen zum Eskalieren bringt und wie wir mit ihnen umgehen können, damit beschäftigen wir uns ebenfalls. Wir arbeiten an Fallbeispielen, die die Teilnehmenden aus ihrem Ehrenamtskontext mitbringen und finden weitere hilfreiche Konfliktlösungsstrategien. Anhand der Methode des Forum-Theaters probieren wir verschiedene Kommunikations- und Deeskalationstechniken aus und üben, Grenzen zu setzen, um ein konstruktives Miteinander gestalten zu können. Angeleitet werden wir dabei von zwei erfahrenen Moderatorinnen: Miriam Nadimi Amin sowie Tamara Mey Amin.Zählt ihr euch zur Gruppe „junge Menschen in Ehrenamtsstrukturen“? Habt ihr Lust, gemeinsam mit zwei professionellen Trainerinnen ein Wochenende lang über Konflikte und den Umgang damit nachzudenken? Erkenntnisse über euch selbst inklusive? Dann meldet euch bis spätestens 24. September an: Kulturreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Karlstraße 100, 80335 München, E-Mail: kulturreferat[ät]siebenbuerger.de. Da die Teilnehmendenzahl auf 22 Personen beschränkt ist, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen über die Teilnahme.Das Seminar findet von 6. bis 8. Oktober im Haus der Heimat, Imbuschstraße 1, 90473 Nürnberg statt, das Hotel ist wenige U-Bahn-Stationen entfernt. Unterkunft und Verpflegung sind kostenfrei, Reisekosten werden erstattet. Die Schulung wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages vom Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert.

Bundeskulturreferentin Dagmar Seck