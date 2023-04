Zwei außergewöhnliche Konzerte in Löwenstein und Heilbronn

Am Donnerstag, den 13. April 2023, 19.15 Uhr veranstaltet die Gruppe „De Līdetrun“ mit Karl Heinz Piringer, Angela und Hans Seiwerth und Michael Gewölb in der Evangelischen Tagungsstätte 74245 Löwenstein, Altenhau 57 ein Jubiläumskonzert.

Einladung zum Jubiläumskonzert der Līdetrun. Flyer gestaltet von Angelika Meltzer

Vor genau 20 Jahren traten die Musiker im Rahmen der Löwensteiner Musikwoche zum ersten Mal unter dem Namen „De Līdertrun“ auf und erfreuen sich seither durch ihre unverkennbare Bearbeitung und Darbietung siebenbürgisch-sächsischer Volkslieder großer Beliebtheit (siehe auch SbZ Online vom 12. Juli 2022 ).Das Abschlusskonzert der Löwensteiner Musikwoche am Samstag, den 15. April, 18 Uhr in der Kilianskirche Heilbronn ist inzwischen zu einer festen Einrichtung geworden und zieht auch entfernter wohnende Besucher an (siehe auch SbZ Online vom 2. April 2023 ).