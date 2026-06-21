Schloss Horneck gut bedacht und gut vertreten

Beim diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl war „unser Denkmal“ gleich mehrfach vertreten, zum Beispiel in Bildern, Bannern und auf Büchertischen, durch Erwähnung in Ansprachen und Berichten, bei verschiedenen im Heimattag eingebetteten Ereignissen, durch Beiträge von im Schloss angesiedelten Einrichtungen sowie durch die Anwesenheit und Beteiligung von Mitgliedern des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. (Schlossverein).

Der stellvertretende Bundesvorsitzende Werner Kloos begrüßt die Vorsitzende des Schlossvereins, Heidi Mößner, zum Vortrag über das Kulturzentrum.

Übergabe des Spendenschecks der VR Bank im südlichen Franken e.G. durch den Vorstand Bernd Großmann an das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck e.V.

Ein herausragendes Ereignis am Samstag, dem 23. Mai, war das Backen des zehn Meter langen Baumstriezels durch die Projektgruppe Haferland – diese Zeitung berichtete mehrfach und ausführlich über die Vorbereitungen und die Durchführung dieser Rekord-Aktion. Der Spendenerlös aus der Verteilung der Stücke des Rekord-Baumstriezels – ein mittlerer vierstelliger Betrag – wurde von den Initiatoren zur Gänze als Spende für die Dachsanierung des Schlosses dem Schlossverein übergeben, wofür allen Spendern und Beteiligten ein herzliches Dankeschön gebührt. Ein gesonderter Artikel hierzu ist bereits geplant.Auch kulturell war Schloss Horneck beim Heimattag hervorragend vertreten. Unser herausragender Schlosskünstler Prof. Heinz Acker präsentierte am Samstagabend in der St.-Pauls-Kirche sein Melodram „Hexenszenen – Hexenverfolgungen in Siebenbürgen“ für Soli, Chor und Instrumentalensemble. Die Aufführung durch die Siebenbürgische Kantorei unter der Leitung des Komponisten war ein eindrucksvoller kultureller Höhepunkt des Heimattages. Dass man während des mit über 3200 Trachtenträgern bisher größten Trachtenumzugs auch überall Mitglieder und Vertreter des Schlossvereins treffen konnte und sich zumindest aus der Ferne zugewunken hat, ist selbstverständlich. Auf der Tribüne, unter den Zuschauern entlang der Zugstrecke und unter den Trachtenträgern im Zug konnte ein aufmerksamer Beobachter immer auch „Schlössler“ und Freunde entdecken, manchmal in Zivil, aber nicht selten auch in der Tracht des jeweiligen Heimatortes. In der Vielfalt dieser Trachten, aber auch im Tonfall der in unterschiedlichen Orts-Dialekten gestellten Frage „Wäi gieht et?“ spiegelt sich auch die bunte Mischung in der Zusammensetzung der Schlossgemeinde.Am Nachmittag des Pfingstsonntags berichtete die Vorsitzende des Schlossvereins, Heidi Mößner, im Konzertsaal des Spitalhofs vor einem interessierten Publikum über das Siebenbürgische Kulturzentrum, seine Institutionen sowie die Dachsanierung und lud alle ein, das Schloss zu besuchen, die angebotenen kulturellen und sonstigen Veranstaltungen wahrzunehmen und damit unser Denkmal mit Leben zu erfüllen. Aus dem dezenten Hinweis, dass bei manchen Veranstaltungen bereits Kapazitätsgrenzen erreicht wurden, ergibt sich zwangsläufig die Anregung, Mitglied im Schlossverein zu werden und dadurch eine prioritäre Berücksichtigung bei dort stattfindenden Veranstaltungen zu genießen. Die derzeit mehr als dreihundert Mitglieder zählende Schlossgemeinschaft will wachsen, auch um damit ihre vielfältigen Aufgaben besser zu bewältigen, Kultur zu fördern, Siebenbürgen in weiteren Kreisen bekannt zu machen und unser Denkmal zu erhalten.Eine Mammutaufgabe ist die in der nächsten Zeit anstehende Dachsanierung; nach abgeschlossener Voruntersuchung läuft jetzt die Detailplanung und Mittelakquise, um anschließend gut bedacht in die Zukunft zu starten, sodass unser Denkmal noch viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte überdauert.Im Zusammenhang mit der Dachsanierung überreichte Bernd Großmann, Vorstandsmitglied der VR-Bank im südlichen Franken e.G., einen symbolischen Scheck über 3000 Euro an Heidi Mößner. In seiner Begleitansprache betonte er die enge Verbundenheit und das wohlwollende Interesse unserer Hausbank an Siebenbürgen und den Siebenbürger Sachsen allgemein und an dem Denkmal Schloss Horneck im Besonderen, wofür man seitens der Bank jederzeit das Mögliche tun will. Der nicht nur an Pfingsten in Dinkelsbühl zu erkennende Gemeinschaftssinn muss dafür auch als lobens- und anerkennenswerte Motivation angesehen werden, und man wird selbstverständlich alle Aktivitäten auch zukünftig mit großer Freude begleiten.Summa summarum war das diesjährige Pfingstwochenende für den Schlossverein sehr positiv, zwar mit Arbeit verbunden, aber auch mit Erfolgserlebnissen und mit der schon öfters gewonnenen und jetzt wieder vertieften Erkenntnis, dass unsere Gemeinschaft sicher in der Lage und gewillt ist, anzupacken und die übernommenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit unserem Denkmal Schloss Horneck zu meistern.

Dr. Horst Müller