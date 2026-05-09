



9. Mai 2026

Siebenbürger Nachbarschaft Traun: Ostergießen mit den Adjuvanten

Wie in jedem Jahr kam nach dem Ostersonntag der Ostermontag und somit der Tag, an dem in Traun das Ostergießen durchgeführt wird.

Lauter fröhliche Gesichter bei Familie Hofmann – bei dieser Station wurden gleich drei Generationen von Frauen „begossen“. Foto: Helga König Viele Jahrzehnte lang gingen die Burschen der Siebenbürger Jugend zu den Mädchen, sagten ihr Sprüchlein auf und bespritzten sie mit Parfum, wofür sie dann bewirtet werden. Seit der Gründung der Adjuvanten und der „Alten Jugend“ hat sich eingebürgert, dass nun auch die schon etwas älteren Mädchen, sprich Frauen, bespritzt werden und die Adjuvanten begleiten das Ganze musikalisch. So hat sich ein Brauch, der ursprünglich der Fruchtbarkeit dienen sollte, zu einem neuen Brauch gewandelt, der nun vor allem die Pflege der Gemeinschaft und Geselligkeit in den Mittelpunkt stellt. Somit fragen sich viele nicht, was man am langen Osterwochenende zu tun hat – Ostermontag bedeutet Ostergießen und alle Beteiligten freuen sich schon Wochen vorher darauf! Die Frauen und Mädchen der Jugend und der „Alten Jugend“ hatten sich heuer zu sieben Stationen zusammengeschlossen, so blieb überall genügend Zeit zum Essen, Trinken, Plaudern und auch Musizieren. Herzlichen Dank den Teilnehmern, allen Gastgeberinnen für die hervorragende Bewirtung und den Lustigen Adjuvanten für die schöne musikalische Einstimmung auf den Frühling! Viele Jahrzehnte lang gingen die Burschen der Siebenbürger Jugend zu den Mädchen, sagten ihr Sprüchlein auf und bespritzten sie mit Parfum, wofür sie dann bewirtet werden. Seit der Gründung der Adjuvanten und der „Alten Jugend“ hat sich eingebürgert, dass nun auch die schon etwas älteren Mädchen, sprich Frauen, bespritzt werden und die Adjuvanten begleiten das Ganze musikalisch. So hat sich ein Brauch, der ursprünglich der Fruchtbarkeit dienen sollte, zu einem neuen Brauch gewandelt, der nun vor allem die Pflege der Gemeinschaft und Geselligkeit in den Mittelpunkt stellt. Somit fragen sich viele nicht, was man am langen Osterwochenende zu tun hat – Ostermontag bedeutet Ostergießen und alle Beteiligten freuen sich schon Wochen vorher darauf! Die Frauen und Mädchen der Jugend und der „Alten Jugend“ hatten sich heuer zu sieben Stationen zusammengeschlossen, so blieb überall genügend Zeit zum Essen, Trinken, Plaudern und auch Musizieren. Herzlichen Dank den Teilnehmern, allen Gastgeberinnen für die hervorragende Bewirtung und den Lustigen Adjuvanten für die schöne musikalische Einstimmung auf den Frühling! Irene Kastner

Schlagwörter: Brauchtum, Nachbarschaft, Traun, Ostergießen, Adjuvanten

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