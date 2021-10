6. Oktober 2021

Rumänischer Milliardär stirbt bei Flugzeugabsturz in Mailand

In Mailand ist am 3. Oktober ein Kleinflugzeug in ein leerstehendes Bürogebäude gestürzt. Unter den acht Todesopfern ist einer der reichsten Unternehmer Rumäniens.

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, war der 68-jährige Milliardär Dan Petrescu als Pilot samt seiner Familie mit einer einmotorigen Maschine vom Flughafen Linate in Mailand gestartet, um nach Olbia auf Sardinien zu fliegen. Nur wenige Minuten später stürzte das Leichtflugzeug in San Donato Milanese ab. Mit Petrescu verunglückten auch seine 65-jährige Frau und ihr 30-jähriger Sohn San Stefano. Die Unglücksursache ist noch unklar. Petrescu, der nach Angaben der Zeitung Corriere della Sera auch über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügte, hatte eine Baufirma geleitet und mehrere große Geschäfte und Einkaufszentren besessen. CS

