13. April 2024

75 Jahre NATO: Rumänien ein verlässlicher Partner

Bukarest – Seit 2004 ist Rumänien Mitglied der NATO, die am 4. April in Brüssel ihr 75-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Anlässlich des NATO-Beitritts Rumäniens vor 20 Jahren verabschiedeten Senatoren und Abgeordneten in einer gemeinsamen Feierstunde am 2. April im Parlament in Bukarest eine Erklärung.

Ovidiu Ganț, Abgeordneter der deutschen Minderheit in Rumänien



Der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) Ovidiu Ganţ hielt im Namen der Fraktion der im Parlament vertretenen nationalen Minderheiten eine Ansprache. Wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) berichtet, verwies er auf die nahezu einstimmige Befürwortung des Beitritts zur NATO und der Europäischen Union durch die Bevölkerung. Seit 2004 könne Rumänien „auf Sicherheitsgarantien bauen, wie es sie in seiner Geschichte noch nie hatte". Als Partner in der Allianz sei das Land an der Seite der NATO-Mitgliedsstaaten aktiv, wie es zurzeit die Unterstützung der Ukraine nach dem Angriff Russlands beispielhaft zeige. Ganţ unterstrich in seiner Rede, dass die NATO-Mitgliedschaft keineswegs den Verzicht auf die Souveränität des Staates bedeute, im Gegenteil. Die Fraktion der nationalen Minderheiten unterstütze die NATO-Mitgliedschaft, „die den Frieden und die wirtschaftliche Entwicklung garantiert". Ganţ versicherte im Namen der Abgeordneten der im Parlament vertretenen nationalen Minderheiten, dass diese die Bemühungen Rumäniens als NATO-Mitgliedsstaat einschließlich durch bilaterale Beziehungen zu den Staaten, mit denen sie durch Muttersprache und Kultur verbunden seien, fördern würden. Die NATO-Mitgliedschaft Rumäniens stelle einen enormen Erfolg der jüngeren Geschichte des Landes dar und bestätige, dass sein Platz in der westlichen Welt sei, sagte Ganţ. In Rumänien entsteht derzeit die größte Nato-Basis Europas. Durch den Ausbau des Luftwaffenstützpunkts „Mihail Kogălniceanu" will das Bündnis seine Ostflanke als Reaktion auf Russlands Aggression stärken. Laut ADZ soll der NATO-Luftwaffenstützpunkt bei Konstanza in Zukunft mehr als 10 000 Soldaten samt deren Familien beherbergen können. Geplant sind u.a. Wartungshallen, Treibstofflager, Munition, Ausrüstung, luftfahrttechnisches Material, Flugsimulatoren, Verpflegungseinrichtungen, Unterkünfte, eine neue Start- und Landebahn, Schulen und Kindergärten für die Familien der NATO-Soldaten sowie ein Militärkrankenhaus. Die erste Phase des Ausbaus der Militärbasis soll innerhalb der nächsten fünf Jahre abgeschlossen sein. Die Kosten der Erweiterungsarbeiten werden auf 2,5 Milliarden Euro beziffert. CS

