Nina May ist neue Chefredakteurin der ADZ

Nina May, die seit dem 25. September 2020 interimistische Chefredakteurin der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) war, hat den Posten nun auch offiziell inne.

Nina May ist neue Chefredakteurin der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien, die Aufnahme entstand beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2019 in Dinkelsbühl. Foto: George Dumitriu

Am 24. September dieses Jahres wurde in der dritten ordentlichen Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), das die ADZ herausgibt, der Antrag, Nina May zur Chefredakteurin zu wählen, im Vorstand einstimmig befürwortet und von der Versammlung bestätigt. Sie tritt die Nachfolge der langjährigen ADZ-Mitarbeiterin und Redaktionsleiterin Rohtraut Wittstock an, die im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging.

dr