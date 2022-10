Bernd Fabritius: „Sie wird für immer in unseren Herzen bleiben“

Der Präsident des Bundes der Vertriebenen und Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Dr. Bernd Fabritius, erklärt zum Tod von Barbara Stamm:

„Mit Barbara Stamm verlieren wir Siebenbürger Sachsen eine langjährige ausgewiesene Herzensfreundin. Kein anderer Politiker und keine andere Politikerinnen in Deutschland kennt uns und unsere Heimat so gut. Erst vor wenigen Wochen konnten wir Rumänien gemeinsam erneut besuchen. Barbara Stamm wurde durch Staatspräsident Klaus Johannis mit dem nationalen Orden für Menschenrechte und Sozialarbeit ausgezeichnet. Sie wird für immer Teil unserer Geschichte und in unseren Herzen bleiben. Meine Gedanken sind bei der trauernden Familie.“