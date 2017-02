Kommentare zum Artikel

1 • getkiss schrieb am 17.02.2017, 05:18 Uhr:

"Im Zentrum des Treffens standen daher Themen wie das Risiko der Altersarmut bei Spätaussiedlern"



Und was konkret wurde bei diesem Thema diskutiert, was waren die Fragen dabei und was war die Position der Bundeskanzlerin?

Enigmatischer geht es wohl kaum....offensichtlich hat dieses Thema hier Alibi-Funktion (hai sa ne aflăm in treabă...).

Die Regierung diskutierte doch die Angleichung der Ostrenten. Die Fremdrenten haben diese als Grundlage, nicht seit Gestern. Gab es da mindestens Forderungen?