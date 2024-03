Sieglinde Schrädt und ihre Holzkassette

Sieglinde Schrädt zeigt die Holzkassette. Foto: BdV Hessen

Im zehnten Beitrag der Filmreihe „MITGENOMMEN – Objekte erzählen Geschichte(n)“ erzählt Sieglinde Schrädt unter anderem die Geschichte einer mit Schnitzereien verzierten Dokumentenkassette aus Holz, die ihre Eltern bei ihrer Ausreise aus Siebenbürgen nach Deutschland mitgenommen haben. Mit der Holzkassette, in der persönliche Dokumente, Fotos und Erinnerungsstücke aufbewahrt wurden und die heute in Sieglinde Schrädts Arbeitszimmer steht, verbindet sie besondere Erinnerungen an ihre Eltern, deren Lebensgeschichte vom Verlust der Heimat und dem Neubeginn in Deutschland geprägt wurde. Sie selbst fühlt sich den Siebenbürger Sachsen sehr verbunden und war lange Jahre Kreisvorsitzende des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Darmstadt. Sie wurde 1968 in Mediasch geboren., wo sie ihre Kindheit verbrachte. 1982 kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Erste Station war Mühlheim am Main in Hessen. Seit vielen Jahren lebt sie in Groß-Zimmern im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg.In der Filmreihe „MITGENOMMEN – Objekte erzählen Geschichte(n)“ werden persönliche Geschichten von Heimatvertriebenen, Flüchtlingen sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern anhand von Objekten erzählt. Eine Kristallvase, die ersten Ausweisdokumente – diese und viele andere Objekte und ihre Geschichte erinnern bis heute an die alte Heimat, an Flucht und Vertreibung, an Deportation und Lager, an die Aussiedlung oder die Ankunft in der neuen Heimat. Diese Gegenstände haben ihren hohen ideellen Wert für die Menschen, die flüchten mussten oder vertrieben wurden, nie verloren. Aber auch die Kinder- und (Ur-)Enkelgeneration von Heimatvertriebenen sowie die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler kommen bei diesem Projekt zu Wort.Lesen Sie dazu auch: