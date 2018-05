Kommentare zum Artikel

In seiner Festrede zur Eröffnung des Heimattages der Siebenbürger Sachsen am 19. Mai 2018 in Dinkelsbühl würdigte der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL, die Siebenbürger Sachsen für ihren Zusammenhalt, für die beherzte Pflege ihrer Kultur und Sprache. Sie seien ein Vorbild für Europa, da sie nach vorne schauten und Brücken des Friedens und der Identität bauten. Auch die Menschen in Europa und Deutschland bräuchten mehr Selbstvergewisserung und „neben wirtschaftlichem Wohlstand auch mehr geistigen Halt“, betonte Dr. Markus Söder, der seit 1994 Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ist. Den Freistaat Bayern bezeichnete der CSU-Politiker als „barmherzigstes Land der Welt“, das zahlreiche Flüchtlinge aufgenommen habe. Gleichwohl müsse die Balance von Hilfe stimmen und der Rechtsstaat auch im Bereich der Zuwanderung funktionieren. Vor der Eröffnung des Heimattages pflanzte der bayerische Ministerpräsident im Rahmen der Aktion „12 Apfelbäumchen für ein klares Wort“ einen Baum an der Alten Promenade in Dinkelsbühl. Für die nachhaltige Unterstützung der Siebenbürger Sachsen und „in dankbarer Anerkennung der heimatlichen Aufnahme in Bayern sowie des stetigen Engagements des Freistaates für unser Herkunftsland“ wurde Dr. Markus Söder mit dem Großen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen ausgezeichnet. Seine Festrede wird im Folgenden leicht gekürzt wiedergegeben. mehr...

1 • H. Binder schrieb am 26.05.2018, 10:43 Uhr: Leider widerspricht Dr. Söder dem ehemaligen Kanzleramtschef P. Altmaier der, wie schon bemerkt, die Siebenbürger Sachsen als Volksgruppe bezeichnete.

Fakt ist: Jeder der einen Deutschen Pass besitzt ist Deutscher!, ob seine Vorfahren nun Türken, Afghanen, Siebenbürger Sachsen oder sonst was waren.

Wenn Söder nun in seiner Ansprache, neben den üblichen Lobhudeleien Bayern als "das barmherzigste Land der Welt" bezeichnet,möchte ich ihn daran erinnern, dass sich in Bayern das erste KZ Deutschlands und zwar in Dachau befand, das Hitlers Aufstieg in Bayern begann, dass Deutsche, auch Bayern, sechs Millionen Juden ermordet und weitere Millionen von Toten zu verantworten haben, noch immer Milliarden Kriegsschulden an Polen u.a. wie auch an Entschädigungen an Zwangsarbeiter und Kriegsopfer noch ausstehen.

Persönlich habe ich drei Briefe an Söder geschrieben, kein einziger wurde bestätigt, geschweige denn beantwortet. Wenn Söder es nicht der Mühe Wert findet einem 84 jährigen schwer behinderten Kriegsgeschädigten zu antworten, dann darf ich wohl an seiner Ehrlichkeit und an seinem Charakter zweifeln. Dass er nun mit dem "Große Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen" ausgezeichnet wird finde ich äußerst unangebracht. Wer und wann diese Auszeichnung veranlasst und genehmigt hat, ist mir völlig rätselhaft.







2 • kokel schrieb am 26.05.2018, 15:38 Uhr: Herr Binder: Schon wieder sind Sie dabei, Haarspalterei zu betreiben, an der Realität jedoch vorbei zu dokumentieren. Deshalb soll im nun Folgenden Tacheles geschrieben werden - mit der Bitte um eine Antwort:

Wie schon bei anderer Gelegenheit hervorgehoben, ist Deutsch und Deutsch nicht das Gleiche. Sie haben seinerzeit betont ihre Frau sei zwar Rumänin gewesen, hier jedoch zur Deutschen mutiert. Laut Gesetz war sie in Deutschland durch Heirat natürlich eine Deutsche, in ihrem Inneren jedoch ist sie bestimmt eine Rumänin geblieben. Wäre meine Frau nicht auch eine gebürtige Rumänin, könnte ich Sie irgendwie theoretisch verstehen, aber so geht`s halt nicht! Sprechen Sie mal mit einem Türken, Afghanen oder Somali über sein inneres Befinden - vorausgesetzt, sie haben einen deutschen Pass - und werden erkennen müssen, dass Sie im Unrecht sind. Übrigens: Sie sind doch laut eigenen Aussagen ein SBS. Haben Sie sich in Rumänien als Rumäne gefühlt?



Altmaier und Söder widersprechen sich überhaupt nicht, bloß ihre Wortwahl ist eine andere. Natürlich sind wir, die SBS, Angehörige einer deutschen Volksgruppe, so, wie es auch die Bayern oder Franken sind. Gleiches kann von Ihrer oder meiner Frau nicht behauptet werden!



Bin gespannt, wie Sie darauf reagieren?

3 • Äschilos schrieb am 26.05.2018, 18:42 Uhr: Ich gratuliere Kokel für diesen Klartext

4 • H. Binder schrieb am 27.05.2018, 10:21 Uhr: "Deutsch und Deutsch ist nicht das Gleiche"! Leider wird dieses chauvinistische Gedankengut auch von vielen deutschen Politikern, einschließlich Dr. Söder vertreten.

Aber bitte wodurch unterscheidet sich völkerrechtlich ein in Deutschland geborener Türke oder ein eingewanderter Afghane, Somali o.a. mit deutschem Pass von einem eingebürgertem Siebenbürger Sachsen.

Zu Ihrer Frage: In Rumänien habe ich mich als Mitglied einer multiethnischen Bevölkerung gefühlt, der ich übrigens viel zu verdanken habe. Als Deutscher fühle ich mich auch in Deutschland nicht, da ich mich mit einem Volk, das für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich ist und dem die noch lebenden Kriegsopfer völlig egal sind, nicht identifizieren kann.





