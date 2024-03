Kindertag der SJD Bayern – T-Shirts und Tänze

Jedes Jahr wird ein Tag unseren Jüngsten gewidmet, an dem sie toben und Spaß haben können. Dieser Tag wird abwechselnd vom Landesverband Bayern und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern) organisiert. 2023 übernahm die Organisation Jessica Barth als Kinderreferentin der SJD Bayern.

Kindertag der SJD Bayern in Ingolstadt

Einladung zum Ostereierfärben

Möglich war der Tag jedoch nur durch die Förderung des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen e.V., das den Tag mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert hat, sowie durch die Mithilfe von Gerda Knall (Leiterin der Kindertanzgruppe Ingolstadt), die vielen Anmeldungen und begeisterten Helferinnen aus der SJD Bayern und die Unterstützung durch Ingrid Mattes (Leiterin des Kinderreferats der Landesgruppe Bayern).Sechzehn Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren fanden sich am 18. November in Ingolstadt zusammen und verbrachten einen schönen sonnigen Tag miteinander. Ab 10.00 Uhr lernten sich die Kinder kennen, spielten Spiele und gestalteten weiße T-Shirts mit Hilfe von Textilstiften und Fingerfarben zu wahren Meisterwerken. Der Name des Trägers sowie das siebenbürgische Wappen waren bereits im Voraus auf die T-Shirts gebügelt worden und die Ergebnisse können im Foto bestaunt werden. Stärken konnte man sich mittags mit Hotdogs und Nudeln.Eine fröhliche Tanzrunde mit dem „Sprötzer“, „Mendocino“ und weiteren Tänzen sowie Verschnaufpausen mit Kuchen, Muffins und Obst gab es dann bis 17.00 Uhr.An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle Kinder, die mit so viel Begeisterung dabei waren, an alle Helferinnen und an die Eltern fürs Vertrauen und das Bringen und Abholen der Kinder!Wir hoffen, alle hatten ganz viel Spaß und haben Lust am Sonntag, denzum Ostereierfärben der SJD Bayern von 14.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr ins Maria-Magdalena-Haus, Gerhart-Hauptmann-Straße 12, in Unterschleißheim zu kommen. Alle Kinder sind herzlich eingeladen vorbeizukommen. Wir würden uns über eine Anmeldung per E-Mail an jessica.barth[ät]sjd-bayern.de mit Namen und Alter der Teilnehmer bis 12. März freuen.

Jessica Barth, Kinderreferentin der SJD Bayern