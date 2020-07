Über das Thema DEPORTATION DER SIEBENBÜRGER SACHSEN gibt es ein sehr interessantes BUCH: Jahrbuch 2020-NACH-LESE des Hilskomitees der Siebenbürger Sachsen bestellbar bei: www.buechercafe.roJahrbuch 2020 von Berthold Köber

Siebenbürgisch-Sächsischer Hauskalender65. Jahrgangherausgegeben von Berthold W. KöberDass der Titel unseres Jahrbuches 2020 Nach-Lese heißt, ist im übertragenen Sinn zu verstehen. Wir hatten in den zurückliegenden Jahren eine Reihe von Gedenkveranstaltungen: Reformationsjubiläum und Kirchentag in Kronstadt, 100 Jahre Zugehörigkeit Siebenbürgens zu Rumänien, 50-jähriges Jubiläum der Siebenbürgersiedlung Drabenderhöhe. Vieles von dem, was dazu gesagt und geschrieben worden ist, kann in unseren letzten Jahrbüchern nachgelesen werden. Aber es konnte nicht alles, was zugeschickt worden war, gedruckt werden, sei es, dass kein Platz mehr vorhanden war, sei es, dass es erst nach Redaktionsschluss ankam. Daher wird das in diesem Jahrbuch, gleichsam liegengebliebener Ähren, als Nach-Lese veröffentlicht.Gedacht werden soll hier aber auch der Evakuierung der Nordsiebenbürger und der Deportation der Südsiebenbürger vor rund 75 Jahren sowie - als Grund zu dankbarem Feiern - des 70. Gründungsjubiläums des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V.



