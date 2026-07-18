



18. Juli 2026

Almer erneut beim Heimattag

Mit großer Freude und auch ein wenig Überraschung durfte die Almer Trachtengruppe erneut am Festumzug des Heimattages in Dinkelsbühl teilnehmen. Bereits zum zweiten Mal waren wir bei diesem besonderen Ereignis vertreten und konnten unser kleines Heimatdorf würdig repräsentieren.

Almer Trachtengruppe machte zum zweiten Mal beim Festumzug in Dinkelsbühl mit. Besonders erfreulich war die starke Beteiligung unserer Gruppe: 37 Erwachsene, Jugendliche und Kinder zogen gemeinsam durch die Straßen Dinkelsbühls. Diese beeindruckende Zahl erfüllt den Vorstand mit großem Stolz und zeigt, dass Zusammenhalt, Heimatverbundenheit und die Pflege unserer Traditionen auch heute noch einen hohen Stellenwert besitzen. Besonders sichtbar war die Teilnahme zahlreicher Kinder und Jugendlicher. Sie sind die Zukunft unserer Gemeinschaft und geben Anlass zur Hoffnung, dass unsere Bräuche, unsere Tracht und unsere kulturellen Werte auch an kommende Generationen weitergegeben werden.



Trotz der sommerlichen Temperaturen haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Ausdauer, Freude und Stolz am Trachtenumzug teilgenommen. Dafür möchte ich mich im Namen des Vorstandes ganz herzlich bedanken. Euer Engagement, eure Verbundenheit mit unserer Heimatgemeinschaft und eure Bereitschaft, unsere Traditionen sichtbar zu leben, haben diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Gemeinsam haben wir gezeigt, dass Almen auch fern der alten Heimat lebendig bleibt und dass unsere Gemeinschaft von Menschen getragen wird, die mit Herz und Stolz zu ihren Wurzeln stehen.



Liebe Almer Dorfgemeinschaft, für unser Almer Treffen haben wir eine neue Gaststätte gefunden. Ab dem kommenden Jahr möchten wir unser traditionelles Almer Treffen jedes Jahr am Pfingstsamstag gemeinsam im Hotel & Landgasthof Bergwirt in Herrieden feiern. Wir freuen uns auf diesen neuen Veranstaltungsort und hoffen, dass sich dort viele schöne Begegnungen ergeben werden. Besonders erfreulich ist, dass im Hotel auch Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Zimmerreservierung erfolgt jedoch eigenständig durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit euch allen und auf viele schöne gemeinsame Stunden in Herrieden. Besonders erfreulich war die starke Beteiligung unserer Gruppe: 37 Erwachsene, Jugendliche und Kinder zogen gemeinsam durch die Straßen Dinkelsbühls. Diese beeindruckende Zahl erfüllt den Vorstand mit großem Stolz und zeigt, dass Zusammenhalt, Heimatverbundenheit und die Pflege unserer Traditionen auch heute noch einen hohen Stellenwert besitzen. Besonders sichtbar war die Teilnahme zahlreicher Kinder und Jugendlicher. Sie sind die Zukunft unserer Gemeinschaft und geben Anlass zur Hoffnung, dass unsere Bräuche, unsere Tracht und unsere kulturellen Werte auch an kommende Generationen weitergegeben werden.Trotz der sommerlichen Temperaturen haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Ausdauer, Freude und Stolz am Trachtenumzug teilgenommen. Dafür möchte ich mich im Namen des Vorstandes ganz herzlich bedanken. Euer Engagement, eure Verbundenheit mit unserer Heimatgemeinschaft und eure Bereitschaft, unsere Traditionen sichtbar zu leben, haben diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Gemeinsam haben wir gezeigt, dass Almen auch fern der alten Heimat lebendig bleibt und dass unsere Gemeinschaft von Menschen getragen wird, die mit Herz und Stolz zu ihren Wurzeln stehen.Liebe Almer Dorfgemeinschaft, für unser Almer Treffen haben wir eine neue Gaststätte gefunden. Ab dem kommenden Jahr möchten wir unser traditionelles Almer Treffen jedes Jahr am Pfingstsamstag gemeinsam im Hotel & Landgasthof Bergwirt in Herrieden feiern. Wir freuen uns auf diesen neuen Veranstaltungsort und hoffen, dass sich dort viele schöne Begegnungen ergeben werden. Besonders erfreulich ist, dass im Hotel auch Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Zimmerreservierung erfolgt jedoch eigenständig durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit euch allen und auf viele schöne gemeinsame Stunden in Herrieden. Erika Konnerth

Schlagwörter: Almen, HOG, Heimattag, Dinkelsbühl, Trachtenumzug

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