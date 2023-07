Ruhe in Frieden, lieber Hansonkel! Die Engel werden viel Freude haben an Deinen heiteren Erzählungen und spannenden Geschichten!



Sein Tod ist, als ob man Reichesdorf das Herz herausgerissen hätte.



Es sind nicht nur der Schock und der Schmerz über den Verlust, die so schwerwiegend sind - am schmerzhaftesten ist die große Lücke - die nicht zu füllende Leere, die Hansonkel hinterlassen hat: Sein Lächeln, seine Stimme, seine bescheidene und bodenständige Art, seine Heiterkeit, seine Herzlichkeit, seine Lebensfreude, seine Gastfreundlichkeit und nicht zuletzt sein großer Erfahrungs- und Wissensschatz - all das lebt jetzt nur noch in der Erinnerung.

In meinem Regal stehen nicht nur das im obigen Artikel angesprochene Buch und die DVD, mir war überdies das Glück vergönnt, Hansonkel auch persönlich kennenlernen zu können. Solche Begegnungen sind eine Bereicherung, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Die vielen Menschen, die Hansonkel schätzten und ihn ins Herz geschlossen haben, vermissen ihn und werden ihn niemals vergessen.

Am meisten aber fehlt er Hannitant, seiner lieben Ehefrau. Sie tut mir so leid! Ich wünsche ihr in dieser schweren Situation der Trauer, des Schmerzes, der Leere und des Alleinseins viel Kraft und liebevolle Menschen, die für sie da sind.

Ihr, ihrer Tochter, ihrem Sohn sowie allen weiteren Angehörigen gilt mein tief empfundenes Mitgefühl.



Wenn über Reichesdorf die Sonne strahlt, dann ist das Hansonkel, der von oben seiner geliebten Ehefrau und seinem geliebten Heimatdorf ein Lächeln schenkt.



Ich verneige mich in Gedenken an Hansonkel sowie an seine beeindruckende Lebensleistung.