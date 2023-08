Als „Botschafter Bayerns“ mit einem Stipendium ins Auslandsjahr

Ein Jahr lang in einem anderen Land zur Schule gehen, eine andere Kultur kennenlernen und unvergessliche Erfahrungen sammeln – ein Auslandsjahr ist für Jugendliche ein echtes Abenteuer. Schülerinnen und Schüler aus Bayern können sich ab sofort für das Programm im Schuljahr 2024/25 bewerben und haben dabei die Chance auf ein „Botschafter Bayerns“-Stipendium, das vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus vergeben wird.

In diesem Jahr sind die Chancen besonders hoch. Denn die Stiftung Jugendaustausch Bayern verdoppelt erstmalig die Mittel, sodass nun bis zu 30 Stipendien finanziert werden.Die Jugendlichen leben ein Jahr lang in einer Gastfamilie und besuchen die Schule vor Ort. So erfahren sie nicht nur, wie der Alltag in anderen Ländern aussieht, sondern sammeln auch interkulturelle Erfahrungen, von denen sie ihr Leben lang profitieren können. Zur Wahl stehen elf Länder: Brasilien, Bulgarien, China, Frankreich, Indien, Irland, Polen, Rumänien, Südafrika, Tschechien und Ungarn. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus und die Stiftung Jugendaustausch Bayern vergeben dafür im Rahmen des „Botschafter Bayerns“-Programms 30 Stipendien, die einen großen Teil der Kosten abdecken. Für die Stipendien bewerben können sich Jugendliche, die zwischen dem 1. Juli 2006 und dem 31. Juli 2009 geboren wurden, in Bayern leben und eine bayerische Schule besuchen. Außerdem sollten sie aufgeschlossen und anpassungsfähig sein.Organisiert wird das Auslandsjahr von der gemeinnützigen Organisation Youth For Understanding (YFU), dem Kooperationspartner des Bayerischen Kultusministeriums. Über die Vergabe der Teilstipendien entscheidet das Kultusministerium. Weitere Informationen zu den Stipendien und zum Bewerbungsablauf gibt es unter www.yfu.de/botschafter-bayerns