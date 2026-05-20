



20. Mai 2026

Probewochenende von „offbeat“

Vom 24. bis 26. April fand in Dinkelsbühl das vierte Probewochenende der SJD-Musikgruppe „offbeat“ statt. Da „offbeat“ wieder mehrere Auftritte zu Pfingsten bestreiten wird, stand das Wochenende ganz im Zeichen der Vorbereitung auf den Heimattag. Die Proben der über 20 jungen Musikerinnen und Musiker wurden von Siegfried Krempels geleitet. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für seine Geduld und seinen unermüdlichen Einsatz.





Am Samstag wurde das bestehende Repertoire wiederholt, und neue Stücke wurden einstudiert, u.a. Arrangements der „Fäascht- bänkler“. Zum Mittagessen wurden die Musiker von Heidi Mößner mit Klausenburger Kraut verwöhnt, das sowohl in der Fleisch- als auch in der vegetarischen Variante großen Anklang fand. In der Mittagspause wurden zudem die für 2026 geplanten Auftritte besprochen, darunter der Jungsachsentag am 20. Juni in Schwäbisch Gmünd. Die Nachmittagsprobe wurde durch eine Kuchenspende der Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen versüßt – dafür ein herzliches Dankeschön. Selbst nach dem Abendessen wurde noch geprobt, bevor der Tag in geselliger Runde ausklang. Am Sonntag folgte bis kurz nach 12.00 Uhr die Generalprobe, in der die erarbeiteten Stücke gefestigt wurden, bevor sich die Gruppe vorerst von Dinkelsbühl verabschiedete.



Die Musikgruppe „offbeat“ freut sich auf die kommenden Auftritte und hofft auf zahlreiches Publikum. Wie im vergangenen Jahr wird am Heimattag ein abwechslungsreicher Mix aus moderner und traditioneller Blasmusik geboten – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Am Samstag, dem 23. Mai, wird „offbeat“ ab 11.00 Uhr im Schrannenfestsaal die Eröffnungsveranstaltung musikalisch begleiten. Um 13.30 Uhr folgt ein kleines Platzkonzert vor der Schranne, bevor ab 15.30 Uhr ein weiteres Konzert im Spitalhof mit Schwerpunkt auf moderner Blasmusik stattfindet. Am Sonntag spielt die Gruppe gegen 11.30 Uhr bei der Kundgebung. Außerdem begleitet sie, wie im vergangenen Jahr, den großen Tanzgruppenaufmarsch bei der Veranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ vor der Schranne.



Neue Mitglieder sind bei „offbeat“ herzlich willkommen – egal, welches Instrument ihr spielt oder ob ihr singt. Interessierte können sich auf der Webseite informieren oder die Gruppe direkt ansprechen. Nächstes Probewochenende: 11. bis 13. September in Ettenbeuren. Weitere Informationen und Kontaktdaten im Internet:



Die SJD-Musikgruppe „offbeat“ wird durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert. Am Freitagabend trafen die Teilnehmenden im Proberaum im Spitalhof ein. Nach einem gemeinsamen Abendessen wurde die erste Probe genutzt, um neue sowie altbekannte Stücke anzuspielen. Den Abend ließen die jungen Leute in der Unterkunft im Elmar-Weber-Haus ausklingen, dabei wurde auch getanzt und das eine oder andere Kickerspiel ausgefochten.Am Samstag wurde das bestehende Repertoire wiederholt, und neue Stücke wurden einstudiert, u.a. Arrangements der „Fäascht- bänkler“. Zum Mittagessen wurden die Musiker von Heidi Mößner mit Klausenburger Kraut verwöhnt, das sowohl in der Fleisch- als auch in der vegetarischen Variante großen Anklang fand. In der Mittagspause wurden zudem die für 2026 geplanten Auftritte besprochen, darunter der Jungsachsentag am 20. Juni in Schwäbisch Gmünd. Die Nachmittagsprobe wurde durch eine Kuchenspende der Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen versüßt – dafür ein herzliches Dankeschön. Selbst nach dem Abendessen wurde noch geprobt, bevor der Tag in geselliger Runde ausklang. Am Sonntag folgte bis kurz nach 12.00 Uhr die Generalprobe, in der die erarbeiteten Stücke gefestigt wurden, bevor sich die Gruppe vorerst von Dinkelsbühl verabschiedete.Die Musikgruppe „offbeat“ freut sich auf die kommenden Auftritte und hofft auf zahlreiches Publikum. Wie im vergangenen Jahr wird am Heimattag ein abwechslungsreicher Mix aus moderner und traditioneller Blasmusik geboten – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Am Samstag, demwird „offbeat“ ab 11.00 Uhr im Schrannenfestsaal die Eröffnungsveranstaltung musikalisch begleiten. Um 13.30 Uhr folgt ein kleines Platzkonzert vor der Schranne, bevor ab 15.30 Uhr ein weiteres Konzert im Spitalhof mit Schwerpunkt auf moderner Blasmusik stattfindet. Am Sonntag spielt die Gruppe gegen 11.30 Uhr bei der Kundgebung. Außerdem begleitet sie, wie im vergangenen Jahr, den großen Tanzgruppenaufmarsch bei der Veranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ vor der Schranne.Neue Mitglieder sind bei „offbeat“ herzlich willkommen – egal, welches Instrument ihr spielt oder ob ihr singt. Interessierte können sich auf der Webseite informieren oder die Gruppe direkt ansprechen. Nächstes Probewochenende:in Ettenbeuren. Weitere Informationen und Kontaktdaten im Internet: https://sjd-siebenbuerger.de/offbeat/ Die SJD-Musikgruppe „offbeat“ wird durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert. Paul Schuster

Schlagwörter: Musik, SJD, offbeat, Heimattag 2026, Dinkelsbühl

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.