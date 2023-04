17. April 2023

Filmvorführung in Heilbronn: "Dem Himmel ganz nah"

Die Filmreihe unter dem Titel „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft“ geht auch im dritten Jahr weiter. Den Auftakt in 2023 macht der Film „Dem Himmel ganz nah“ von Titus Faschina über eine Hirtenfamilie in Jina/Schinna bei Hermannstadt. Der Film wird am Donnerstag, dem 27. April, um 19.30 Uhr im Kinostar Arthaus im Marrahaus, Kirchbrunnenstraße 3, in Heilbronn gezeigt. Anschließend findet ein Gespräch mit dem Regisseur statt.

Dumitru Stanciu ist einer der letzten Berghirten Europas. So wie seine Vorfahren seit tausenden Jahren zieht er mit seiner Schafherde sommers wie winters über die Weiten des transsilvanischen Karpatenbogens, ganz nah am Himmel entlang. Er lebt in den Mythen seiner Berge, zwischen Bären und Wölfen, in Sonne, Wind, Schnee und Eis und ständiger Sorge um seine Tiere. Wenn er bald seinen Schafspelz an den Nagel hängen wird, stirbt unwiederbringlich ein Stück des Alten Europas. Oder wird sein Sohn Radu die Herde bei Jina/Schinna westlich von Hermannstadt übernehmen?



Die Filmreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, Dr. Heinke Fabritius, der Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Kinostar Arthaus Heilbronn. Die Aufführungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Jürgen Binder

