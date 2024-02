Neujahrsempfang und Fotoausstellung in Heilbronn/75. Jubiläumsjahr des Verbandes eingeläutet

Die Kreisgruppe Heilbronn hatte für Donnerstag, den 18. Januar, in Kooperation mit der Volkshochschule Heilbronn zu einem Neujahrsempfang mit Eröffnung der Foto-Ausstellung „Wahrnehmen – Bewundern – Bewahren. 50 Jahre Siebenbürgen-Fotografie von Martin Eichler“ in die Galerie der Volkshochschule eingeladen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das 75. Jubiläumsjahr des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. und der Landesgruppe Baden-Württemberg eingeläutet.

Martin Eichler führt in die Ausstellung „Wahrnehmen – Bewundern – Bewahren“ ein. Foto: Jürgen Binder

Martin Eichlers Fotos konnten in angenehmer Atmosphäre in der Galerie der Volkshochschule Heilbronn besichtigt werden. Foto: Jürgen Binder

Die Vorsitzende der Kreisgruppe Heilbronn, Ines Wenzel, begrüßte die zahlreichen Gäste im Deutschhofkeller der Volkshochschule Heilbronn und wünschte in siebenbürgisch-sächsischer Mundart ein gutes neue Jahr und „viel Glück und Segen, Gesundheit, Freude auf all‘ Euren Wegen“. Außerdem begrüßte sie namentlich Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, Agnes Christner, Bürgermeisterin für Bildung, Kultur, Sport und Soziales, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender unseres Verbandes, und Michael Konnerth, Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg. Des Weiteren waren anwesend Stadträte der CDU-Fraktion und von Bündnis 90/Die Grünen sowie Vertreter befreundeter Organisationen und Vereine.In seinem Grußwort bescheinigte Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel der Kreisgruppe Heilbronn ein gesundes Selbstbewusstsein und ein unbedingtes Gottvertrauen, haben doch trotz kurzfristiger Einladung mit ihm und Bürgermeisterin Agnes Christner gleich zwei Heilbronner Dezernenten ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung zugesagt. Und die Kreisgruppe Heilbronn weiß das zu schätzen. Außerdem gratulierte er dem Verband zum 75. Jubiläum und erinnerte an die Anfänge des siebenbürgischen Verbandslebens in Heilbronn vor bald 60 Jahren.Bundesvorsitzender Rainer Lehni erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass sich im Jahr 2024 für die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen gleich mehrere wichtige Ereignisse jähren: Zum einem ist es das 75. Jubiläum unseres Verbandes, aber es sind auch 800 Jahre, seitdem im Jahr 1224 der ungarische König Andreas II. den Siebenbürger Sachsen den Goldenen Freibrief ausstellte. Und nicht zuletzt soll an die Evakuierung der Nordsiebenbürger vor 80 Jahren erinnert werden. Unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit“ werden in Dinkelsbühl die Feierlichkeiten anlässlich des 75. Jubiläums begangen und Rainer Lehni lud Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel herzlich ein, daran teilzunehmen.Jürgen Binder, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Heilbronn, erinnerte daran, dass Martin Eichler 1973 auf seinem Weg an die bulgarische Schwarzmeerküste zum ersten Mal in Siebenbürgen war. Und die darauffolgenden 49 Jahre sollte er zumindest einmal jährlich nach Siebenbürgen reisen, um zu fotografieren. Er hat in seinen zahlreichen ­Kalendern, Bildbänden und Foto-Ausstellungen die schönen Seiten Siebenbürgens gezeigt, 2023 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis ausgezeichnet. Anschließend führte Martin Eichler in die Ausstellung ein und erzählte die Hintergründe der jeweiligen Aufnahmen.Jürgen Binder bedankte sich anschließend für die zahlreiche Teilnahme, die Grußworte und für die Unterstützung bei Roswitha Bertleff und bei Familie Wenzel und vor allem bei den Gastgebern Peter Hawighorst und Katrin Gilliar seitens der Volkshochschule Heilbronn für die gute Zusammenarbeit. Die Veranstaltung wurde von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim gefördert.Anschließend konnten die Gäste die Fotos bei einem Glas Sekt in angenehmer Runde und bei netten Gesprächen in Augenschein nehmen. Die Ausstellung kann nochin der Galerie der Volkshochschule besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Jürgen Binder