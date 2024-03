Spezialvorführung des Spielfilms „Libertate“ mit Podiumsdiskussion in München

Das Generalkonsulat von Rumänien in München und mithin die Generalkonsulin Miheia-Malina Diculescu-Blebea nimmt die Tradition wieder auf, gemeinsam mit den anderen institutionellen Partnern in der bayerischen Landeshauptstadt an den Feierlichkeiten zum Tag der Frankophonie teilzunehmen.

Da 2024 der 35. Jahrestag der Rumänischen Revolution von 1989 ist, beteiligt sich das Generalkonsulat mit einer Vorführung des Films LIBERTATE (Freiheit; Originalversion in rumänischer Sprache mit englischen Untertiteln) am Montag, denab 18.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Theatiner Filmtheaters, Theatinerstraße 32, in München. Der Film unter der Regie von Tudor Giurgiu wurde 2023 uraufgeführt und gewann den Preis der International Confederation of Art Cinemas. Inspiriert von wahren Begebenheiten, erzählt der Film eine Geschichte, die sich während der Revolution 1989 in Hermannstadt/Sibiu abspielte.Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion (in deutscher Sprache) statt, mit der Teilnahme von Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen, Ehrenvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, und Dr. Anneli Ute Gabanyi, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Brigitte Drodtloff, Drehbuchautorin, Regisseurin und Filmproduzentin.Das Ticket kostet 10,50 Euro. Kartenbestellung online: https://theatiner-film.de/movie/libertate , telefonisch: (0 89) 22 31 83 oder direkt an der Abendkasse.