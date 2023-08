Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Wenn die Siebenbürger spielen, ja, das hört man gern!

„Wenn die Siebenbürger spielen“ ist die Titelmelodie unserer zweiten CD, wir spielen sie bei jedem unserer Auftritte und dürfen mit Genugtuung feststellen, dass sie auch immer wieder gern gehört wird! Es ist natürlich nicht nur dieser eine Titel, den unser Publikum gerne hört, es sind die Darbietungen unseres Orchesters, des Original Karpaten-Express, allgemein, die im Ländle gern gebucht werden.

Der Original Karpaten-Express bei der Schorndorfer Woche Foto: Gabriel Stark

Am Muttertag, dem 14. Mai, durften wir heuer zum elften Mal das Hoffest der Hohensteiner Hofkäserei in Ödenwaldstetten mitgestalten und in Schorndorf durften wir heuer gleich dreimal auftreten: am 1. Mai zum Frühschoppen im Biergarten, am 9. Juli beim Salzkuchenfest in Schorndorf-Schornbach und am 18. Juli zum Abschluss der Schorndorfer Woche (SchoWo).Auf der SchoWo waren wir heuer zum 15. Mal dabei und dafür hat sich das Organisationskomitee mit seinem Vorsitzenden Jürgen Dobler etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie überraschten alle anwesenden 23 Orchestermitglieder mit einer goldenen „Musiker-Ehrennadel“! Soviel Ehre sind wir nicht gewöhnt und waren für den Moment alle sprachlos! Es tut gut feststellen zu dürfen, dass die Anerkennung auf Gegenseitigkeit beruht; wir fahren gern zur SchoWo und die Schorndorfer möchten uns auch künftig dabei haben, denn: „Diese Stücke bringen uns nur Glück und Harmonie,/ denn es gilt seit alten Zeiten:/ Das Leben ist wie eine Melodie.“ (Polka von Franz Meierhofer/Text: Franz Göltl)Unsere vier CDs „Neuer Schwung“, „Wenn die Siebenbürger spielen“, „Grüß mir mein Heimatland“ und unsere Jubiläums-CD „70 Jahre SBS“ sind alle noch zu haben. Informationen dazu erfahren Sie über unsere Homepage www.karpaten-express.de und telefonisch unter (07150) 32316.

Walther Wagner