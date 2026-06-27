



27. Juni 2026

Landesgruppe NRW: Keramikmalen in Baesweiler

Erstmals fand in Nordrhein-Westfalen ein Workshop zum Bemalen siebenbürgisch-sächsischer Keramik statt. Wer kennt sie nicht, die meistens blau-weiße Keramik, die auch heute noch oft einen siebenbürgischen Haushalt in Deutschland ziert? Vom 29. bis 31. Mai trafen sich rund 20 Interessierte, um sich gemeinsam dieser besonderen Maltechnik zu widmen. Die Räumlichkeiten im Evangelischen Gemeindehaus in Baesweiler bei Aachen waren dazu wie prädestiniert.

Teilnehmer des Keramikworkshops in Baesweiler. Foto: Thomas Broos Die ausgesuchten Muster mussten zuerst mit Bleistift vorgezeichnet werden. Radieren, Kratzen und Schmirgeln gehörten auch dazu. Die für die Malerei benötigten bleifreien Unterglasurfarben sind wasserlöslich und speziell für Fayence gedacht und wurden dann auf die Rohlinge aufgetragen. Was man beim Workshop nicht sehen konnte, war das fertige Produkt. Ursula Hergesell wird diese in ihrer Werkstatt brennen. Beim Brand erfolgt zuerst ein Vorbrand – der sogenannte Schrühbrand – bei etwa 900 Grad Celsius und danach der Glasurbrand bei über 1000 Grad Celsius, der mindestens 36 Stunden dauert, da die Ware langsam auskühlen muss. Dann erst wird jeder sein Kunstwerk in den Händen halten können. Da sich die Farben durch die Glasur verändern, ist das Ergebnis eigentlich immer eine Überraschung, die auch den Gestalter immer wieder zu neuen Experimenten anregt.



Zum Abschluss dankte der Bundes- und Landesvorsitzende Rainer Lehni den Workshopteilnehmern für ihr Dabeisein, der Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni und Landeskassen­wartin Angelika Schwager für die Organisation im Vorfeld bzw. vor Ort, Ros­witha Bertleff für die Hilfe vor Ort und den „Fahrdienst“ sowie ganz besonders der Referentin Ursula Hergesell, die sich hierfür ein ganzes Wochenende Zeit genommen hat. Ein herzlicher Dank geht an die Förderer dieses Workshops: das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sowie das Bundesministerium des Innern mit der Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum. Die Organisatorin und Landeskulturreferentin der Landesgruppe NRW, Heike Mai-Lehni, hatte als Referentin Ursula Hergesell gewinnen können. Ursula Hergesell betreibt in Heilbronn in der Nachfolge ihrer Eltern das Kunstgewerbe Etter. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik konnten die Workshopteilnehmer auch schon loslegen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, jeder konnte sich seinen Rohling aussuchen, hatte dann die Qual der Wahl bei den vielfältigen Motiven. Unter der fachkundigen Anleitung von Ursula Hergesell konnte aber jeder „sein“ ganz persönliches Kunststück erstellen. Praktisch von Freitagabend bis Sonntagmittag wurde durchgezeichnet und durchgemalt. Jeder Teilnehmer war mit großem Enthusiasmus dabei.Die ausgesuchten Muster mussten zuerst mit Bleistift vorgezeichnet werden. Radieren, Kratzen und Schmirgeln gehörten auch dazu. Die für die Malerei benötigten bleifreien Unterglasurfarben sind wasserlöslich und speziell für Fayence gedacht und wurden dann auf die Rohlinge aufgetragen. Was man beim Workshop nicht sehen konnte, war das fertige Produkt. Ursula Hergesell wird diese in ihrer Werkstatt brennen. Beim Brand erfolgt zuerst ein Vorbrand – der sogenannte Schrühbrand – bei etwa 900 Grad Celsius und danach der Glasurbrand bei über 1000 Grad Celsius, der mindestens 36 Stunden dauert, da die Ware langsam auskühlen muss. Dann erst wird jeder sein Kunstwerk in den Händen halten können. Da sich die Farben durch die Glasur verändern, ist das Ergebnis eigentlich immer eine Überraschung, die auch den Gestalter immer wieder zu neuen Experimenten anregt.Zum Abschluss dankte der Bundes- und Landesvorsitzende Rainer Lehni den Workshopteilnehmern für ihr Dabeisein, der Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni und Landeskassen­wartin Angelika Schwager für die Organisation im Vorfeld bzw. vor Ort, Ros­witha Bertleff für die Hilfe vor Ort und den „Fahrdienst“ sowie ganz besonders der Referentin Ursula Hergesell, die sich hierfür ein ganzes Wochenende Zeit genommen hat. Ein herzlicher Dank geht an die Förderer dieses Workshops: das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sowie das Bundesministerium des Innern mit der Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum. Rainer Lehni

Schlagwörter: Keramikmalerei, NRW, Baesweiler, Rainer Lehni, Workshop

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