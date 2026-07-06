



6. Juli 2026

Kreisgruppe Augsburg begeistert beim Heimattag mit Tradition, Tanz und sportlichem Erfolg

Die Kreisgruppe Augsburg war auch in diesem Jahr fester Bestandteil des Heimattages mit dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ und bereicherte das Festwochenende mit gelebtem Brauchtum und eindrucksvollen Tänzen. Zahlreiche Besucher verfolgten die abwechslungsreichen Darbietungen und den feierlichen Aufmarsch am Sonntag.

Kreisgruppe Augsburg mit einem Brautpaar beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl. Foto: Markus Stenner Ein Höhepunkt des Heimattages war der große Aufmarsch am Sonntag mit rund 3200 Teilnehmern. Die Kreisgruppe Augsburg war mit 50 Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern vertreten. Im Mittelpunkt stand dabei ein Brautzug. Die Braut Natalie Wagner, geborene Schwarz, stammt aus Langenthal, während der Bräutigam Markus Wagner aus Eibesdorf kommt. Gemeinsam wurden sie feierlich durch den Festzug begleitet und symbolisierten auf eindrucksvolle Weise die Pflege alter Hochzeitsbräuche. Direkt hinter dem Brautpaar marschierten die Bidderknechte, die traditionell zur Hochzeit einladen. Begleitet wurden sie von ihren Mägden. Mit den charakteristischen Bidderklappel ausgestattet, verliehen sie dem Aufmarsch ein besonderes Bild. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, die historischen Bräuche aus nächster Nähe zu erleben und mehr über deren Bedeutung zu erfahren. Die Tanzgruppe Augsburg sorgte mit dem traditionellen „Dreidahns“ für Begeisterung. Mit viel Leidenschaft und in festlichen Trachten präsentierten die Tänzerinnen und Tänzer die überlieferten Schritte und zeigten eindrucksvoll, wie lebendig die Kulturpflege innerhalb der Kreisgruppe ist. Auch die Kindertanzgruppe überzeugte das Publikum mit ihrem Tanz „Schaulustig“ und erhielt dafür großen Applaus. Die jungen Teilnehmer bewiesen mit Freude und Engagement, dass die Traditionen auch an die nächste Generation erfolgreich weitergegeben werden. Der Heimattag zeigte erneut, wie wichtig das gemeinsame Bewahren und Weitergeben kultureller Traditionen ist. Die Kreisgruppe Augsburg leistete hierzu einen wertvollen Beitrag und hinterließ bei den Gästen bleibende Eindrücke. Bereits am Samstag stand das jährliche Fußballturnier auf dem Programm. Mit dabei waren gleich drei Mannschaften aus Augsburg: die Augsburger Pali Kings, die Speedys sowie die Augsburger Soxenkicker. Besonders erfolgreich verlief das Turnier für die Soxenkicker, die sich in einem spannenden Finale im Elfmeterschießen durchsetzen konnten und damit den Pokal nach Augsburg holten. Zu diesem großartigen Erfolg möchten wir herzlich gratulieren.Ein Höhepunkt des Heimattages war der große Aufmarsch am Sonntag mit rund 3200 Teilnehmern. Die Kreisgruppe Augsburg war mit 50 Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern vertreten. Im Mittelpunkt stand dabei ein Brautzug. Die Braut Natalie Wagner, geborene Schwarz, stammt aus Langenthal, während der Bräutigam Markus Wagner aus Eibesdorf kommt. Gemeinsam wurden sie feierlich durch den Festzug begleitet und symbolisierten auf eindrucksvolle Weise die Pflege alter Hochzeitsbräuche. Direkt hinter dem Brautpaar marschierten die Bidderknechte, die traditionell zur Hochzeit einladen. Begleitet wurden sie von ihren Mägden. Mit den charakteristischen Bidderklappel ausgestattet, verliehen sie dem Aufmarsch ein besonderes Bild. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, die historischen Bräuche aus nächster Nähe zu erleben und mehr über deren Bedeutung zu erfahren. Die Tanzgruppe Augsburg sorgte mit dem traditionellen „Dreidahns“ für Begeisterung. Mit viel Leidenschaft und in festlichen Trachten präsentierten die Tänzerinnen und Tänzer die überlieferten Schritte und zeigten eindrucksvoll, wie lebendig die Kulturpflege innerhalb der Kreisgruppe ist. Auch die Kindertanzgruppe überzeugte das Publikum mit ihrem Tanz „Schaulustig“ und erhielt dafür großen Applaus. Die jungen Teilnehmer bewiesen mit Freude und Engagement, dass die Traditionen auch an die nächste Generation erfolgreich weitergegeben werden. Der Heimattag zeigte erneut, wie wichtig das gemeinsame Bewahren und Weitergeben kultureller Traditionen ist. Die Kreisgruppe Augsburg leistete hierzu einen wertvollen Beitrag und hinterließ bei den Gästen bleibende Eindrücke. Julia Dendörfer

Schlagwörter: Augsburg, Heimattag, Dinkelsbühl, Trachtenumzug

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