1 • Scheibi schrieb am 05.04.2023, 00:58 Uhr:

Bei den Vorbereitungen, der sehr eifrigen Kultur und Pressereferentin der viertgrößten Kreisgruppe des Verbandes, streifte diese beim Aufzählen der vielen wichtigen Aktionen im Vereinsleben über, mit und durch die neuen Medien während der Pandemie, im Eilverfahren das Vereinsleben. Die neuen Medien… Fluch oder Segen! Die ältere Generation wird dadurch teilweise abgehängt, finanziert durch ihre Mitgliedschaften der jungen Generation den Erhalt des Verbandes. Gegenseitige Achtung sollte die Basis sein.

So passiert es, dass die Feier zum 35. jährigen Gründungsfest des Seniorenkreises mit 150 Gästen am 10.03.2020 bei den Aufzählung gleich zu Beginn des Artikels unter den Tisch fiel. Siehe Bericht in der SbZ, Folge 6 vom 15.04.2020, Seite 12.

Am 31.Oktober 2021 konnte auch der Siebenbürger Chor Augsburg sein 40. jährige Bestehen im kleinen Kreis begehen. Die Sangesfreudigen verdienen es im Reigen der detaillierten Aufzählungen erwähnt zu werden. Der Verzicht auf die 70-Jahr -Feier der Kreisgruppe Augsburg wird beiläufig in einem Satz erwähnt. Die Sonderseiten zum Jubiläum können Sie in der SbZ vom 20.12.2021, Seite 6 lesen. Viel Spaß dabei.

Ein Puzzle Bild ist nur mit allen Teilen vollständig, genau wie das Miteinander in der Gemeinschaft,Jung und Alt, Neu und Älter, in oder out, aber auf Augenhöhe und gegenseitigem Respekt!

Nur den Gäsand!