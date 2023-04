Kreisgruppe Augsburg: Ist Vereinsleben in Zeiten der Pandemie möglich? Unglück und Chance – ein Bericht, angeregt durch das Presseseminar 2023

Die Kreisgruppe Augsburg, nahm die Herausforderung der Zeit an, stieg auf digitale Medien um und hielt so die Vernetzung in den Gruppen und zu den weiteren Mitgliedern trotz häufig wechselnder Coronaregeln aufrecht. Dass dies ein Erfolgsrezept ist, spiegelt sich in der Entwicklung der Mitgliederzahlen und der Beibehaltung des Einsatzes digitaler Medien. Die heute 750 Hauptmitglieder starke Kreisgruppe schrumpfte nur um 60 Personen während der Jahre 2016-2022, wobei 200 Mitglieder verstorben sind. Ein Rückblick zeigt die Anstrengungen auf, die die Kreisgruppe wie selbstverständlich während der Pandemie auf sich nahm.

Erste Zoom-Tanzprobe der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Augsburg. Foto: Sandra Bruss

Mit Maske und Abstand, Dritter von links BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius: Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen 2020 im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses. Foto: Markus Stenner

2022 bis heute: Was ist jetzt anders, was ist nützlich und wird trotz Pandemieende beibehalten?

Höhepunkt des Jahres 2023

2019: die 750 Hauptmitglieder starke Kreisgruppe führte das gewohnt reiche kulturelle Vereinsleben.2020: Beginn wie geplant mit Neujahrsessen, Proben der verschiedenen Gruppen in ihren Gruppenräumen und 30-jähriges Jubiläum der Siebenbürger Theatergruppe, zu der Siebenbürger Chor, Da Capo Chor, Siebenbürger Blaskapelle e.V., Tanzgruppe der Banater Schwaben, Siebenbürgische Kindertanzgruppe und Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg beitrugen. Danach Faschingsbälle in und um Augsburg herum. Teilweise wurden beim Fasching schon Masken und Schutzanzugskostüme getragen, obwohl noch niemand wusste, was Corona mit sich bringen würde. Empfang des BdV mit Tanzgruppenauftritt.13. März 2020: Der Kreisgruppenvorstand sah sich gezwungen, aufgrund der landesweiten Coronaverordnungen alle Veranstaltungen abzusagen.31. März 2020: Der Bundesvorstand gab erstmals Verhaltensanweisungen für die Mitglieder zur Ausübung ihrer Vereinstätigkeit heraus.Von April bis August 2020 waren Treffen verboten.April 2020: Umstieg auf digitale Technik (Zoom, Teams, Telefon) in der Kreisgruppe Augsburg, um den Vorstand aktionsfähig zu halten. Nach einiger Zeit funktionierte die Technik dann auch reibungslos, so dass zuerst nur die Sitzungen mit dem engen Vorstand, später aber die gewohnt großen Sitzungen mit dem erweiterten Vorstand, also mit ca. 40 Teilnehmern möglich waren.10. Mai 2020: Muttertag. Radio Siebenbürgen wird eingebunden und es wurde eine digitalisierte Muttertagsveranstaltung auf die Facebook-Seite von Siebenbuerger.de gestellt. https://de-de.facebook.com/siebenbuerger.de/videos/231652031611808/ Es ergab sich eine neue Aufgabe, der sich insbesondere die Jugend annahm: den Nicht-Digital-Vernetzten diese Informationen zugänglich zu machen. Auf Facebook wurden statt der gewohnten 300-400 nun im Schnitt 1000 Klicks (maximal 3500) verzeichnet.Mai 2020: digitaler Heimattag. Kinder und Jugend beteiligten sich mit Videos und Radio Siebenbürgen-Beiträgen.Kronenfest 2020: Ein digitaler Zeitraffer, also Zusammenschnitt aus den Vorjahren wurde ins Netz gestellt ( siehe Bildergalerie Kreisgruppe Augsburg Zwischendrin gab es im Sommer Lockerungen. Diese wurden genutzt, um beispielsweise Frau Maria Reiser, dem ältesten Mitglied der Kreisgruppe und des Verbandes, seit 1951 Verbandsmitglied, mit einem Ständchen zu beehren. Die ansteckende Lebensfreude der damals 108-Jährigen und inzwischen Verstorbenen ist heute noch den Leuten ins Gesicht geschrieben, die davon berichten, wie sie danach fröhlich dirigierend ins Café des Hauses zu einer kleinen Familienfeier gefahren wurde.Manche Veranstaltungen wurden verschoben, andere ganz abgesagt. Bälle, Chorproben und Wahlen fanden nie digital statt. Aber wenn es möglich war, wurde siebenbürgische Kultur gelebt. So lange die Regeln es vorsahen, pro Person in einem geschlossenen Raum beispielsweise 20 Quadratmeter Platz zuzusichern, wurde die Veranstaltung nur abgehalten, wenn das auch möglich war. Dazu wurden die erforderten Lüftungsprotokolle erstellt, damit bei Anfrage vorgewiesen werden konnte, dass, falls vorgeschrieben, alle halbe Stunde gelüftet worden war. Bei Eintritt zur Veranstaltung wurden die notwendigen Nachweise der Teilnehmer überprüft: Test, Genesenennachweis, Impfstatus. Mittels Voranmeldungen wurden die Kontaktdaten zur Nachverfolgung und Impf-/Genesenenstatus festgehalten.Oktober 2020: Ein Vortrag von Rainer Kraus fand zweimal am selben Tag statt, damit alle 50 Angemeldeten zum Zuge kommen konnten. Nur so konnte die Veranstaltung coronaregelkonform stattfinden.November 2020: Kathreinerball. Die Veranstaltungen wurde um eine Woche verschoben, weil ein Mitglied der Band wegen seiner Aufgabe als Trauzeuge nicht anwesend sein konnte. Dann aber wurden die Einschränkungen zum Jahresende wieder verschärft und der Ball musste ganz abgesagt werden. Ca. 200 Eintrittsgeldüberweisungen wurden rückabgewickelt, die Anmeldungen wieder vernichtet.Weihnachten 2020: Die Kreisgruppe suchte und fand ihren Weg, die Tradition des Krippenspiels zu Weihnachten fortzusetzen, auch unter der damals geltenden Bedingung, dass sich nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen durften. Hierfür wurden vorwiegend Geschwisterkinder ausgewählt und zeitlich getrennte Aufnahmen vorgenommen mit unveränderter Kulisse und Markierungen am Boden, die die Position der Nicht-Anwesenden Krippenspieler während des Drehs kennzeichneten. Diese Aufnahmen wurden ins Netz gestellt Auf ihre 70-Jahr-Feier verzichtete die Kreisgruppe ganz. Es wurden aber zwei Sonderseiten in der Zeitung veröffentlicht.Februar 2021: Ab diesem Monat veranstaltete die Kreisgruppe digitale Tanzproben. Der Kinderfasching 2021 fand als digitales Gemeinschaftsprojekt mit der SJD statt.9. Mai 2021: Der Muttertag war ein Mix aus Präsenz und digitalen Aufnahmen. Es waren maximal 60 Anwesende in der Kirche erlaubt. Diese Plätze blieben den anwesenden Kirchgängern und Geistlichen vorbehalten. Die Kinder wurden trotzdem eingebunden, da coronaregelkonform eine Aufnahme des Muttertagsgrußes im Vorfeld stattfand. Dieser wurde mittels Beamer in der St. Andreas Kirche in Augsburg sehr zur Freude der Mütter im Gottesdienst an die Wand projiziert. ( aufgenommenes Video April 2021: Start mit Proben digital und im Freien zur Teilnahme an der Veranstaltung Gaswerksommer #augsburgbewegt, gemeinsam mit den Banater Schwaben.Pfingsten 2021: digitaler Heimattag. Die Kindertanzgruppe beteiligte sich mit Videos. Darin wurde getanzt, gesungen und ein Gedicht vorgetragen. Die Tanzgruppe beteiligte sich an der online TG-Tanzchallenge. Es wurde deutlich, dass ein Wettbewerb zwar spannend ist, aber die gemeinsame Zeit der Gruppen bei Präsenzveranstaltungen am Heimattag ungemein wertvoll ist, um gruppenübergreifend zusammenzuschweißen und ein umfassendes Gemeinschaftsgefühl unter den aktiven Siebenbürger Sachsen zu schaffen.13. Juni 2021: Gaswerksommer-Auftritt mit Trachtenschau bei sonnigem Wetter ( siehe Bericht Kronenfest 2021: es wurde ein Film im Pfarrgarten gedreht und ein Gruß von Pfarrer Maiwald miteingebunden. Ein Tutorial für Kronenbesteiger wurde zu diesem Anlass veröffentlicht, aber auf die Präsenzveranstaltung im Pfarrgarten verzichtet. Auch Beiträge aus Vorjahren wurden veröffentlicht.5. Juli 2021: die Kreisgruppe präsentierte auf Youtube „7 Gründe zum Mitgliedsein“ Sommer 2021: Grillfeiern mit den Gruppen im FreienSeptember 2021: Teilnahme der Tanzgruppe Augsburg am Handwerker- und Bauernmarkt Türkenfeld ( siehe Bericht ) Oktober 2021: Kindertanzgruppe und Tanzgruppe traten bei der Lechhauser Kirchweih auf ( Bericht Dezember 2021: Siebenbürgischer Gottesdienst in St. Johannes bei voller Belegung der Kirche, deswegen mit Maske und ohne Krippenspiel oder Blasmusik, aber mit von Kindern vorgetragenen Gedichten. Zusätzlich wurde im Vorfeld ein digitaler Weihnachtsgruß der Siebenbürger Blaskapelle und des Da Capo Chors ins Netz gestellt.Januar 2022: kein Fasching und erstmal keine BälleApril 2022: Start des Normalbetriebs, von der Probe in Innenräumen bis zu Auftritten im Freien. Alle Gruppen vom Seniorenkreis bis zur Kindertanzgruppe nahmen ihre Aktivität wie gewohnt auf. Festivitäten wie die 25-Jahr-Feier des Da Capo Chors und 20-Jahr-Feier der Kindertanzgruppe Augsburg finden statt. Die Wahlen der Kreisgruppe wurden nachgeholt.Zum Kronenfest im Juli wurde 1000 Landsleuten Einlass gewährt, was wenig ist, denn die ältere Generation mied größtenteils Menschenansammlungen. Die Herausforderung an die Kreisgruppe besteht im Fehlen der mittleren Generation, 70 % der Mitglieder sind über 60 Jahre alt.2022 war gekennzeichnet vom Teilnahmehunger der Jugend an Präsenzveranstaltungen. So gut wie jedes Wochenende war beispielsweise die Tanzgruppe Augsburg eingeplant. Die eingeführte Technik wird weiter genutzt. Die für die Medien zuständigen Vorstandsmitglieder und die Internetreferenten sind weiterhin ausgelastet mit Homepage, Facebook, Youtube, Workspace in der Cloud etc. Zoommeetings werden, je nach Bedarf, weiterhin abgehalten.Der wirtschaftliche Ausfall von ca. 10 000 Euro konnte mit der Beantragung eines dann auch gewährten Zuschusses von 2000 Euro abgemildert werden.Es gibt neue Workshops: „Schreiben, Zuhören, Junge Autoren“ oder das „Baumstriezelseminar“, das schon zwei Tage nach der Ankündigung ausgebucht war.Kreisgruppe Augsburg: Workshop „Schreiben – Zuhören – junge Autoren“Der Höhepunkt dieses Jahres wird wieder das Kronenfest in St. Andreas sein sowie die am 2. Dezember stattfindende 45-Jahrfeier der Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg, zu der alle, auch die ehemaligen Tänzer herzlich eingeladen sind: Einladung Was bleibt ist nicht nur die Nutzung aktueller Technik zur Kommunikation, sondern die Herausforderung, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Das Geheimrezept der Umsetzung: junge Leute suchen, Kinder der heutigen Zeit; eine Atmosphäre schaffen, in der der gegenseitigen Befruchtung möglich wird. Das Können und Wissen der Jugend ist genauso wichtig, wie das der in die Jahre gekommenen Mitglieder unverzichtbar ist. Die Wissensweitergabe in beide Richtungen der Schlüssel zum Erfolg. Das wird schon darin deutlich, dass der Vorstand sehr dankbar ist für das engagierte Mitwirken eines jeden einzelnen Mitglieds insbesondere während der Pandemie, aber genauso an jedem anderen Tag.

Ulrike Lassner, Kultur- und Pressereferentin der Kreisgruppe Augsburg