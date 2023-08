1 • Scheibi schrieb am 13.08.2023, 20:08 Uhr:

Man merke: 39 Jahre Kronenfest in Augsburg!



Das Kronenfest der Kreisgruppe Augsburg ist seit 1984 eines der meist besuchten Sommerfeste der Siebenbürger Sachsen ausserhalb Siebenbürgens, ob als Johannes, Peter und Paul - oder Schulfest.



Die Entwicklung des heutigen Kronenfestes im „ neuen Daheim“ dauerte fast zwei Jahrzehnte. Es begann als Wald und Wiesenfest oder Holzfleischessen mit Musik, Tanz, Spiel und Spaß für Jung und Alt.

Ein Gottesdienst mit siebenbürgischer Liturgie eröffnete das traditionelle Familienfest und Begegnungsfest. Sie gelten als Wegbereiter der heute gefeierten Kronenfeste.



Im Archiv der Siebenbürgischen Zeitung/ SbZ vom 14.07.1974 kann man die erste Einladung des damaligen Vorsitzenden der Kreisgruppe Johann Gunesch zum Holzfleischessen am Messerschmitt Gelände in der Volkssiedlung in Augsburg, nachlesen. Seither sind 49 Jahre ins Land gegangen.



In Land und Kreisgruppen entstanden in der Folge Tanzgruppen, Singemeinschaften/Chöre und Blaskapellen.Diese Kulturgruppen sind der Garant für die langjährig Kultur- und Trachtenpflege unserer Gemeinschaft.

Das siebenbürgischen Kronenfest ist eine Perle im Reigen der Sonnwendfeste, die überall auf der Welt gefeiert werden.



2014 wurde zum Anlass der Jubiläen des Kronenfestes in der Kreisgruppe Augsburg im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V. vom Vorsitzenden Gottfried Schwarz und seinem Team eine Hochglanzbroschüre erstellt.

Diese würdigt chronologisch 30 Jahre Kronenfest der Kreisgruppe, davon 20 Jahre in der Augsburger evangelischen Kirchengemeinde St. Andreas, im

wunderschönen Gemeindegarten.

Der damalige Pfarrer von St. Andreas, Wolfgang Küffer, dankt der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in Augsburg für die 20 jährige Integrationsarbeit mit Hingabe und Engagement, besonderer Herzlichkeit und menschlicher Wärme.



Schade, dass die Pressereferentin und ihre sehr junge Assistentin die Fakten zu dem diesjährigen Festartikel zum Kronenfest nicht recherchierten. Auch dem amtierenden Vorsitzende des geschäftsführenden Vorstandes der Kreisgruppe Augsburg, Helmut Schwarz, ist es nicht aufgefallen dass am 23.07.2023 das 39. Kronenfest der Kreisgruppe und 29 davon im Herrenbachviertel in Augsburg bei St. Andreas gefeiert wurde. Schade!



Alle ehrenamtlichen Helfer der „39 Kronenfeste“ verdienen für ihren unermüdlichen Einsatz ein „vergelt´s Gott“.