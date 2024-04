Kreisgruppe Herten: Begießen zu Ostern

Auch in diesem Jahr hat unsere Tanzgruppe das österliche Begießen absolviert. Jungs und junge Männer trafen sich früh am Ostermontag, um zahlreiche Besuche abzustatten.

Hertener Tanzgruppe pflegt den Brauch des österlichen Begießens. Foto: Josi Struckmeier

Die fröhliche Runde kündigte sich überall mit Musik an und machte so alle interessierten Nachbarn schon aus der Ferne auf ihr Kommen aufmerksam. Mit dem traditionellen Vers „Schöne Mädchen zu begießen ...“ bespritzten sie die besuchten Mädchen und Frauen. An einigen Stellen hatten sich mehrere Mädchen zusammengefunden, so dass jedes Treffen anders war. Die Jungs wurden bewirtet – alle Gastgeberinnen hatten kleine österliche Büfetts zusammengestellt und etwas Leckeres vorbereitet. So waren die Besuche eine Mischung aus Musik, Lachen und Essen. Nach kurzem Aufenthalt ging es mit Musik weiter zur nächsten Station.

KR