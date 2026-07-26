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45 Jahre gelebte Gemeinschaft: Siebenbürger Chor Augsburg feiert
Mit einem festlichen Programm beging der Chor der Kreisgruppe am 21. Juni sein 45-jähriges Jubiläum im Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit in Augsburg. Zahlreiche Gäste, Mitglieder und Freunde des Chores wurden erwartet, um gemeinsam auf eine erfolgreiche und traditionsreiche Geschichte zurückzublicken. mehr...
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Artikel wurde 1 mal kommentiert.
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1 • Juergen schrieb am 26.07.2026, 20:59 Uhr:
Der Bericht ist eine detaillierte Beschreibung der Veranstaltung.
Mit dem Lied „Freunde, die ihr seid gekommen“ wurden zahlreiche Gäste und Ehrengäste des 45-jährigen Jubiläums begrüßt und die Ehrengäste würdigten das Wirken der Chorgemeinschaft.
Zwei Freunde, Förderer, langjährige WegBEREITER und
WegBEGLEITER“ des Jubilars „Siebenbürgischer Chor“ der Kreisgruppe Augsburg konnten sich in die Reihe der vielen Gratulanten der kulturellen Gruppen nicht einreihen, da ihre Anwesenheit seitens der Organisatoren nicht erwünscht war.
Die ehemalige Landesvorsitzende in Bayern und der Ehrenvorsitzende der Kreisgruppe Augsburg wünschen auf diesem Weg im Nachhinein, alles Gute, Freude am gemeinschaftlichen Beisammensein und Singen.
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