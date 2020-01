Ministerpräsident Söders Neujahrsempfang in der Münchner Residenz

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL, und Karin Baumüller-Söder haben am 10. Januar zum traditionellen Neujahrsempfang in die Münchner Residenz eingeladen, zum zweiten Mal nach seinem Amtsantritt im März 2018. Zu Gast in der Münchner Residenz waren rund 1800 Gäste, darunter Minister und Abgeordnete aus Bund und Land sowie viele Prominente aus Kultur, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft.

Neujahrsempfang in der Münchner Residenz, von links: Karin Baumüller-Söder, Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Herta Daniel und Christa Wandschneider. Bildquelle: Bayerische Staatskanzlei

Es war einer der Höhepunkte zum Auftakt des politisch-gesellschaftlichen Jahres in Bayern. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland war durch die Ehrenvorsitzende Herta Daniel und die Bundesfrauenreferentin Christa Wandschneider vertreten.Die Gäste folgten der Ansprache des Ministerpräsidenten, der vor allem den Wert von Freiheit und Toleranz betonte. Söder wies darauf hin, dass die Zeiten mit Blick auf das Weltgeschehen und auch verglichen mit anderen Regionen in Deutschland nirgends frei von Sorgen seien. Dennoch ginge es uns nie so gut wie heute: „So gut leben, wie wir heute, konnte noch keine Generation." Der Ministerpräsident betonte, dass er sich mit seiner gesamten Regierungsmannschaft weiterhin für die Freiheit in Bayern einsetzen wolle. „Es ist eine unserer Aufgaben dafür zu sorgen, dass wir die Freiheit gewährleisten. Wir sind ein Land der Werte und dafür stehen wir ein und sind verpflichtet, dies als Auftrag gegen Hass, Hetze und Intoleranz zu sehen." Der Ministerpräsident dankte in seine Ansprache explizit auch den vielen Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit mit viel Engagement für andere einsetzten. „Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr! Wir haben Glück, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt.“, unterstrich Söder.