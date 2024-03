Christa Wandschneider im Erzählcafé des Hauses des Deutschen Ostens in München

In der Reihe „Dr. Renate von Walter im Gespräch mit…“ kommt am Donnerstag, dem 11. April 2024, um 15.00 Uhr Christa Wandschneider zu Wort: Veranstaltungsort: HDO-Gaststätte „Zum alten Bezirksamt“, Am Lilienberg 5, 81669 München. Eintritt: 5 Euro (inkl. Kaffee und ein Stück Kuchen).

Christa Wandschneider wurde beim Verbandstag 2023 in Bad Kissingen mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen ausgezeichnet (diese Zeitung berichtete). Foto: Siegbert Bruss

Christa Wandschneider wurde 1954 in Großpold (Siebenbürgen/Rumänien) geboren. 1980 siedelte sie durch Heirat in die Bundesrepublik um. 1984 konfrontierte sie der Vortrag „Eine Sprachinsel in der Sprachinsel – die Landler“ der Wienerin Lore-Lotte Hassfurther mit der Thematik der Landler, ihrer österreichischen Vorfahren, die 1756 als Transmigranten in Siebenbürgen angesiedelt wurden. Es folgten erste Kontakte zum Verband der Siebenbürger Sachsen. Von 1994 bis 2016 wirkte sie als Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft Großpold. Seit 1996 ist sie Landesfrauenreferentin in Bayern und organisierte zahlreiche Seminare. Als Bundesfrauenreferentin des Verbandes der Siebenbürger Sachsen (2011-2023) veranstaltete sie von 2012 bis 2023 Treffen in zweijährigem Turnus zu verschiedenen Frauenthemen. Sie war Kraft ihres Amtes Mitglied im Deutschen Frauenrat bis 2023 und engagiert sich auch in der Frauenarbeit des Bundes der Vertriebenen. 2017 erhielt sie das Goldene Ehrenwappen des HOG-Verbandes und 2023 das Goldene Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Heute lebt Christa Wandschneider in München und engagiert sich weiterhin im Verband. Frauennetzwerke und die Landlerthematik sind ihr sehr wichtig.https://www.hdo.bayern.de/veranstaltungen/kalender/index.php#Aprilhttps://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/verband/24416-hohe-auszeichnungen-fuer-das-ehrenamt.html