Landeskunde und Spracherwerb im handlichen Format

Kürzlich erschienen ist der „Sprachreiseführer Rumänisch“ von Gertrud und Octavian Nicolae. Er „verbindet (…) die Eigenschaften eines Reiseführers mit themenorientiertem und praktischem Spracherwerb“, heißt es im Vorwort, kann auch ohne Vorkenntnisse genutzt werden und hilft dabei, die Besonderheiten des Landes zu verstehen.

Nach einer kurzen Einführung zu Geschichte, Wirtschaft und Geografie, den Menschen, der Religion und der Sprache in Rumänien geht es um Reise-, Einkaufs- und Übernachtungsmöglichkeiten, Kulturleben und Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten im Freien, Essen und Trinken. „Die breite Auswahl der Themen möchte möglichst vielen unterschiedlichen Interessen und Anforderungen entsprechen“, schreiben die Autoren in ihrem Vorwort – und diesem Anspruch werden sie gerecht. Die Texte sind kurzweilig, typische Ausdrücke und Wendungen wurden farblich hervorgehoben, passende Internetseiten stehen jeweils am Ende des Absatzes (so ist zum Beispiel auf Seite 114 die Verbandshomepage www.siebenbuerger.de nach dem Kapitel über Siebenbürgen zu finden).Zu jedem thematischen Abschnitt gibt es eine Auswahl von Satzmodellen für relevante Situationen sowie entsprechende Wortlisten auf Deutsch-Rumänisch und Rumänisch-Deutsch, was sich beim Nachschlagen als sehr nützlich erweist. Bei der Aussprache hilft die vereinfachte Lautschrift, Aussprachehinweise gleich zu Beginn fehlen selbstverständlich nicht. Ganz hinten im Buch finden sich eine Liste mit aktuellen Lehr- und Wörterbüchern sowie Lesetipps zur Reisevorbereitung, dazu nützliche Internetseiten. Wer Interesse an rumänischer Sprach- und Literaturgeschichte hat, wird ebenfalls fündig.Der mit vielen aktuellen Farbfotos bebilderte, handliche Sprachreiseführer passt in jeden Rucksack und jede Handtasche, kann zur Vorbereitung in einem Rutsch gelesen oder während der Reise zielgerichtet eingesetzt werden – sei es im Taxi, auf dem Campingplatz oder beim Arzt, im Museum, bei der Polizei oder an der Universität. Er bietet einen kompakten Einstieg in die rumänische Sprache und verbindet Landeskunde und Spracherwerb auf vergnügliche Weise.Das Autorenehepaar Gertrud (geborene Müller aus Pretai) und Octavian Nicolae ist versiert im deutsch-rumänischen Sprachtransfer: Sie lehrte Deutsch als Fremdsprache an der Technischen Universität Jassy/Iași, er unterrichtete am Germanistik-Lehrstuhl der Universität Jassy/Iași und verfasste Sprachlehr- und Wörterbücher. Zusammen haben sie mehrere Bücher ins Rumänische übersetzt.

Doris Roth