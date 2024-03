3. März 2024

WIR NÖSNER 2024 – eine markante Ausgabe

Manches ist mitunter unausweichlich. Am Ende einer langjährigen, umfassenden Restaurierung der Evangelischen Stadtpfarrkirche Bistritz ist die Dokumentation ihrer mühsamen und zugleich erfolgreichen Durchführung mit dem großen Dankesfest der Neueinweihung im Mai 2023 ein markanter Zwischenstopp in der Geschichte der Stadt Bistritz. Wir stellten uns diesem historischen Moment durch deren Dokumentation in dieser besonderen Ausgabe von WIR NÖSNER 2024.

Sie enthält aufschlussreiche Daten und Fakten zur Geschichte und Kultur der Stadt Bistritz und des Nösnerlandes und setzt den Aufbau der Serie von WIR NÖSNER 2010 (zwei Ausgaben), 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020 fort. Der Rückblick auf die Jahre 2021-2023 hat als zentrales Thema die Neueinweihung der Bistritzer Kirche im Mai 2023 und die zwei Nordsiebenbürger Treffen (Mai und September 2023). Im Bereich Geschichte und Kultur geht es insbesondere um die minutiöse Dokumentation der Renovierung der Bistritzer Stadtpfarrkirche und des Gymnasiums sowie um den Verbleib des Bistritzer Kirchenschatzes. Der dritte Teil Personalien zeigt Freud und Leid der letzten Jahre, während im Abschlussteil Verschiedenes eine Vielzahl von bemerkenswerten Aktivitäten und Personen vorgestellt werden. Die 260 Seiten dieser Ausgabe sind farbenfroh mit nicht weniger als 493 Fotos versehen.



Vertrieb von WIR NÖSNER 2024



Deutschland: Annemarie Wagner, Kepler Straße 24, 90766 Fürth, Telefon: 00 49 (0) 17 08 57 71 86, E-Mail: annywagner[ät]t-onlie.de



Österreich: Heide Wellmann, Mozart Straße 1 A, A-4663 Laakirchen, Telefon: (00 43) (0) 76 13 36 74, E-Mail: heide.wellmann[ät]drei.at



Sie enthält aufschlussreiche Daten und Fakten zur Geschichte und Kultur der Stadt Bistritz und des Nösnerlandes und setzt den Aufbau der Serie von WIR NÖSNER 2010 (zwei Ausgaben), 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020 fort. Der Rückblick auf die Jahre 2021-2023 hat als zentrales Thema die Neueinweihung der Bistritzer Kirche im Mai 2023 und die zwei Nordsiebenbürger Treffen (Mai und September 2023). Im Bereich Geschichte und Kultur geht es insbesondere um die minutiöse Dokumentation der Renovierung der Bistritzer Stadtpfarrkirche und des Gymnasiums sowie um den Verbleib des Bistritzer Kirchenschatzes. Der dritte Teil Personalien zeigt Freud und Leid der letzten Jahre, während im Abschlussteil Verschiedenes eine Vielzahl von bemerkenswerten Aktivitäten und Personen vorgestellt werden. Die 260 Seiten dieser Ausgabe sind farbenfroh mit nicht weniger als 493 Fotos versehen.Vertrieb von WIR NÖSNER 2024Deutschland: Annemarie Wagner, Kepler Straße 24, 90766 Fürth, Telefon: 00 49 (0) 17 08 57 71 86, E-Mail: annywagner[ät]t-onlie.deÖsterreich: Heide Wellmann, Mozart Straße 1 A, A-4663 Laakirchen, Telefon: (00 43) (0) 76 13 36 74, E-Mail: heide.wellmann[ät]drei.at

Schlagwörter: Nösner, Buch, Bistritz

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.