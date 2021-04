"Pressearbeit auch ohne Präsenzveranstaltungen?" Siebenbürgische Zeitung lädt zu Online-Veranstaltung ein

Das Verbandsleben steht seit einem Jahr nahezu still und Veranstaltungen, über die berichtet werden kann, finden kaum statt. Welche Möglichkeiten gibt es für die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Pressereferenten der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ), sich auch in diesen Zeiten schreibend für die Gemeinschaft einzubringen? Dieser Frage soll eine Online-Abendveranstaltung am 29. April nachgehen.

Teilnehmer des Pressereferentenseminars der Siebenbürgischen Zeitung, das vom 5.-7. April 2019 in Leitershofen bei Augsburg stattfand (siehe Bericht in der SbZ). Zwei Jahre später laden nun die Zeitung und das Kulturreferat zu einer Online-Abendveranstaltung ein. Foto: Hans-Werner Schuster

Wer hat die Schlangen vor den Baumärkten und Wertstoffhöfen letztes Jahr nicht gesehen? Seit einem Jahr wird in Deutschland verstärkt aufgeräumt, Ordnung gemacht und alles schön hergerichtet. Auch die Kreis- und Kulturgruppen können mitmachen, indem sie beispielsweise ihr Archiv und ihre Geschichte durchforsten. Sind die Fotos gesichtet und beschriftet? Wie präsentieren sich die Kreis- und Kulturgruppe im Internet? Wie steht es um die Öffentlichkeitsarbeit, und wie können wir mit den Mitgliedern über die Siebenbürgische Zeitung kommunizieren, noch bevor die Veranstaltungen wieder losgehen? Kann man das nächste Jubiläum jetzt schon vorbereiten? Welche Themen bieten sich als Inhalte für die SbZ an? Diese und andere Fragen möchte die Siebenbürgische Zeitung mit Ihnen bei einer Online-Abendveranstaltung erörtern.Nach drei Kurzreferaten von Chefredakteur Siegbert Bruss, Webmaster Gunther Krauss und Bundeskulturreferentin Dagmar Seck soll der Abend vor allem dem Austausch dienen: Sicherlich gibt es viele Fragen und auch eigene Ideen, die erörtert werden können. Ziel ist es, Gleichgesinnte zu vernetzen, neue Impulse zu geben und die nächsten Monate sinnvoll für die schreibende Zunft zu nutzen.Die virtuelle Zusammenkunft „Pressearbeit auch ohne Präsenzveranstaltungen?“ findet am Donnerstag, dem, um 19.00 Uhr auf der Plattform Zoom statt und ist mit rund zwei Stunden Dauer angesetzt. Für die Teilnahme benötigen Sie eine stabile Internetverbindung, einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone sowie einen Audioausgang (Lautsprecher oder Kopfhörer) und – wenn Sie sich selbst zu Wort melden wollen – ein Mikrofon und gegebenenfalls eine Kamera. Bis zu 100 Personen können daran teilnehmen. Eine Technik-Probe findet in der Woche vor dem Termin statt.Pressereferenten und andere schreibfreudige Interessierte bitten wir, sich mit dem unten stehenden Anmeldeformular bis zum 15. April beim Kulturreferat anzumelden (das Formular wird an kulturreferat [ät] siebenbuerger.de weitergeleitet). Geben Sie bei Anmeldung bitte Namen, Anschrift, Telefon, die Gliederung, für die Sie schreiben, und Ihre Erfahrung als Pressereferent (in Jahren) an.