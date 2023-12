16. Dezember 2023

Jahreskalender 2024 der Siebenbürgischen Zeitung zum Herunterladen

Als Beilage der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 19 vom 4. Dezember 2023, ist der Jahreskalender im DIN 4-Format (Vorder- und Rückseite) erschienen, der wichtige Termine der siebenbürgischen Vereine in Deutschland und anderen Ländern enthält, z.B. die die Heimattage der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, Deutschland, und Kitchener, Kanada, oder das zweite Große Sachsentreffen in Hermannstadt.

Zudem finden Sie im Kalender die Redaktionsschlüsse und Erscheinungstermine der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ). Den Kalender können Sie Zudem finden Sie im Kalender die Redaktionsschlüsse und Erscheinungstermine der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ). Den Kalender können Sie hier als pdf-Datei (zwei Seiten) kostenlos herunterladen.

