Weihnachtsgottesdienst „Von Daheim für Daheim“ aus Heltau weltweit zu sehen

Auch 2023, zum vierten Mal in Folge, wurde zu Weihnachten ein Gottesdienst „Von Daheim für Daheim“ als Videostream auf dem YouTube-Kanal des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland übertragen. Dieses Mal aus der evangelischen Kirche in Heltau.

Der Heltauer Kinderchor bei den Aufnahmen für den Weihnachtsgottesdienst. Foto: Alfred Dahinten

Die renovierte Heltauer Kirchenburg wurde im August 2023 wiedereingeweiht (diese Zeitung berichtete in Folge 14 vom 11. September 2023, S. 3, siehe auch SbZ Online vom 11. September 2023 ). Im Film des Weihnachtsgottesdienstes wurde sie nun mit professionellen Drohnenaufnahmen und spektakulären Perspektiven aus dem Innenbereich der Kirche in Szene gesetzt. Die Abendaufnahmen sorgten von Beginn an für die richtige Stimmung.Der Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Dr. Daniel Zikeli, begrüßte die Zuschauer aus der Bukarester Stadtpfarrkirche. Er erinnerte mithilfe des Gedichtes „Die Bergglocke“ des Schäßburger Dichters Michael Albert daran, dass Weihnachten für viele Menschen die Erfüllung einer Ur-Sehnsucht darstelle, nämlich der Sehnsucht nach Frieden, Wohlergehen, Heil und erfülltem Leben. Aus der Heimatstube in Herten grüßte der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Rainer Lehni. Er entzündete die Kerzen an einem wunderschönen, alten Weihnachtslichtert und erinnerte an ein weniger bekanntes Weihnachtslied, das in seinem Heimatort Zeiden gesungen wurde, und an den Lichtertbrauch, der in einigen Regionen Siebenbürgens gepflegt wurde.Was die Geburt Jesu für uns Menschen bedeutet, verkündigte der Hermannstädter Bezirksdechant Dietrich Galter in der Predigt, nämlich, dass wir durch die Geburt Kinder Gottes heißen und es auch sind (1. Johannesbrief, Kapitel 3). Liturgen waren der Heltauer Ortspfarrer Zóran Kézdi und der Mühlbacher Bezirksdechant Alfred Dahinten. Die Lesungen hielten Pfarrer Michael Reger aus Kerz und Ingenieur Wolfgang Schüler aus Heltau.Vortrefflich zum Gottesdienst passten auch die Lieder von Karl-Heinz Piringer und seinen Gästen sowie die Bläser des Karpaten-Orchesters in Heilbronn, die den Gottesdienst musikalisch umrahmten und den Eindruck vermittelten, als hätten die Siebenbürger Sachsen diesen Gottesdienst über alle Grenzen hinweg gemeinsam gefeiert. Die Lieder wurden von Hermann Depner beim KulturTag im Advent am 2. Dezember auf Schloss Horneck aufgezeichnet. Aus Siebenbürgen waren der Kinderchor Heltau mit einer erfrischenden Darbietung des Liedes „Wenn Weihnachten ist“ sowie der Kirchenchor Mühlbach an der musikalischen Umrahmung des Gottesdienstes beteiligt.Für das Drehbuch und die Planung der Filmaufnahmen war Pfarrer Alfred Dahinten verantwortlich. Der Gottesdienst wurde vom Mühlbacher Filmemacher Eduard Schneider in Zusammenarbeit mit Adrian Pamfilie gefilmt und geschnitten.Der Gottesdienst erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Bei der Premiere an Heilig Abend waren zeitweise über 600 Zuschauer dabei. Seither (in zwei Wochen) wurde das Video auf YouTube 8000 Mal aufgerufen. Da viele Familien das Video gemeinsam angesehen haben, dürfte die tatsächliche Anzahl der Zuschauer um einiges höher sein. Den Gottesdienst können Sie weiter unten anschauen oder auf dem YouTube-Kanal www.youtube.com/@siebenbuerger

Hans Detlev-Buchner