„Zuwanderung nach Siebenbürgen – Erfolgsgeschichten“: Siebenbürgische Dokumentarfilme im Arthaus Kino Heilbronn

Die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, Dr. Heinke Fabritius, die Kreisgruppe Heilbronn des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, das Deutsche Kulturforum östliches Europa und das Kinostar Arthaus Heilbronn laden ein zu einer Reihe von Dokumentarfilmen mit dem Titel „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft“. Die Aufführungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Die Filme werden im Kinostar Arthaus Heilbronn im Marrahaus, Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn, gezeigt. Die zu dem Zeitpunkt der Aufführung gültigen Corona-Bestimmungen können auf der Internetseite des Kinos www.kinostar.com eingesehen werden.Das Besondere ist, dass die jeweiligen Filmemacher anwesend sind, im Anschluss an die Filmvorführung über die Hintergründe ihres Films informieren und für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen. Die Filmreihe beginnt am Donnerstag, dem, um 19.00 Uhr mit dem Film „Zuwanderung nach Siebenbürgen – Erfolgsgeschichten“ (D/RO 2017) von Florin Besoiu, der bei der Aufführung anwesend sein wird.Nach dem Massenexodus der Siebenbürger Sachsen in den 1990er Jahren waren viele Ortschaften entvölkert. In den letzten Jahren jedoch zogen einige Siebenbürger Sachsen zurück nach Siebenbürgen. Auch Deutsche, Österreicher und Schweizer entdeckten Siebenbürgen, ließen sich dort nieder und bauten Unternehmen auf. Der Film erzählt die Geschichte erfolgreicher Menschen. Aufführungen der Filme „Gherdeal“ (D/RO 2003) von Thomas Beckmann & Martin Nudow und „Leaving Transylvania. Ein Siebenbürger Abschied“ (IRL/RO 2006) von Dieter Auner sind für den Herbst 2021 geplant. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Jürgen Binder