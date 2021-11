"Leaving Transylvania – Ein siebenbürgischer Abschied": Dokumentarfilm am 18. November in Heilbronn

Herzliche Einladung zu der Filmvorführung „Leaving Transylvania – Ein siebenbürgischer Abschied“ für den 18. November um 19.30 Uhr im Kinostar Arthaus Heilbronn.

Die Vorführung ist Teil der Filmreihe „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft“ und ein ­Gemeinschaftsprojekt der Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Dr. Heinke Fabritius mit der Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Kinostar Arthaus Heilbronn. Die Aufführungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.Die Filme werden im Kinostar Arthaus Heilbronn / im Marrahaus, Kirch-brunnenstr. 3, gezeigt. Karten können unter Telefon (07131) 6422222 oder online unter www.kinostar.com erworben oder reserviert werden. Die aktuellen Corona-Bestimmungen können ebenfalls auf der Internetseite des Kinos www.kinostar.com Heilbronn eingesehen werden.Das Ehepaar Kenzel hat Arbegen bei Hermannstadt in Rumänien gegen Augsburg in Deutschland eingetauscht. „Wir gingen, weil alle gingen“, wie es Thomas Perle in seinem Erzählband formuliert. So oder ähnlich haben sich viele Siebenbürger Sachsen in den 90er Jahren entschieden. Warum es so kam, wie freiwillig-unfreiwillig das geschah und auch wie ernüchternd sich das Ankommen und Auskommen in Deutschland zuweilen gestaltete, darauf verweist „Leaving Transylvania“. Regisseur Dieter Auner dokumentiert in seinem Film die einfühlsam recherchierte Geschichte. Er wird im Anschluss an die Vorführung für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen.

Jürgen Binder