Erfolgreiche Filmvorführungen in Heilbronn

Auch „Leaving Transylvania – Ein siebenbürgischer Abschied“, der als dritter Dokumentarfilm in der Reihe „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft“ am 18. November im Arthaus Kino Heilbronn vorgeführt wurde, war gut besucht.

Filmregisseur Dieter Auner war aus Spanien zugeschaltet. Foto: Jürgen Binder

Für Jürgen Binder, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Heilbronn, war die Filmreihe ein Erfolg. Die Filme waren unter den bekannten Umständen und Einschränkungen gut besucht und der Mehrwert dieser Veranstaltungen, mit dem jeweiligen Filmemacher nach der Filmvorführung ins Gespräch zu kommen, war gegeben.Nach mehrfacher Verschiebung fand im Juni dieses Jahres der Auftakt mit dem Film „Zuwanderung nach Siebenbürgen – Erfolgsgeschichten“ von Florin Besoiu statt, im Oktober wurde dann der Film „Gherdeal“ von Thomas Beckmann und Martin Nudow gezeigt und der vorläufige Abschluss dieser Filmreihe erfolgte dann Mitte November mit dem Film „Leaving Transylvania – Ein siebenbürgischer Abschied“ von Dieter Auner.Da Dieter Auner nicht persönlich anwesend sein konnte, hatte er sich via Skype aus Spanien zugeschaltet und stand in der von Dr. Heinke Fabritius moderierten Fragerunde dem Heilbronner Publikum Rede und Antwort. In seinem Film hat er eindrucksvoll die Ausreise seiner Tante und seines Onkels dokumentiert und aufgezeigt, dass die Auswanderung nicht nur für die Betroffenen selbst eine schwierige Entscheidung war, sondern auch für die in Siebenbürgen Verbliebenen ein großer Verlust bedeutete. Für das Ehepaar Kenzel war dies vielleicht der richtige Schritt, konnten sie doch unlängst in Augsburg bei guter Gesundheit den 90. Geburtstag im Kreise ihrer Familie feiern. Diese Filmreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim Dr. Heinke Fabritius, der Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Kinostar Arthaus Heilbronn.Es ist geplant, auch in nächster Zukunft Filme mit siebenbürgischem Bezug im Arthaus Kino Heilbronn anzubieten. Die Termine im nächsten Jahr werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Jürgen Binder